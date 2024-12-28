بداية شهر رجب 1446 هـ .. دار الإفتاء تكشف التفاصيل

تشهد الأيام القادمة على استطلاع هلال شهررجب، حيث ستقوم دارالإفتاء المصرية بتحديد بداية الشهرالهجري وذلك من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

وسيعرض لكم الموجز التفاصيل .

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رجب من عدمه، بعد غروب شمس الاثنين المقبل، الـ 29 من شهر جمادى الآخرة لعام 1446هجرية، الـ 30 من ديسمبر 2024.

ويأتي شهررجب في الترتيب السابع بين الشهورالهجرية، متبوعًا بشهر شعبان ثم شهررمضان المبارك.

موعد شهر رجب فلكيا

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن غرة شهر رجب لعام 1446 هجرياً ستكون يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025.

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن هلال شهر رجب سيمر في تمام الساعة 28 دقيقة صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024م.

وفي ذات السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم الأربعة وهي «المحرم، رجب، ذو القعدة، ذو الحجة»، ويحظى بأهمية كبيرة حيث يعد محطة للتهيئة الروحية والنفسية لاستقبال شهر رمضان المبارك، خاصة أنه هذا الشهر شهد معجزة الإسراء والمعراج.

فنظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى: 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأولى – 6 جمادى الآخرة – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة.

والتقويم الهجرى أو القمرى أوالإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة،وأنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعًا لأول سنة فيه، وهذا هوسبب تسميته التقويم الهجرى.

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