موعد بداية شهر رمضان 2025 في مصر.. بدأ العد التنازلي

موعد بداية شهر رمضان 2025.. يعد معرفة موعد بداية شهر رمضان 2025 من الأمور التي يهتم بها المسلمون في مختلف أنحاء العالم، حيث يُعتبر هذا الشهر من أعظم شهور السنة الهجرية وأكثرها بركة، فهو شهر فرض فيه الصيام على المسلمين.

وفى هذا السياق ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي موعد بداية شهر رمضان 2025 في مصر.

موعد بداية شهر رمضان 2025

موعد بداية شهر رمضان 2025

أعلن معهد البحوث الفلكية أن بداية شهر رمضان 2025 من المتوقع أن تكون في اليوم الأول من شهر مارس، على أن تكون مدة الشهر 29 أو 30 يومًا، وفقًا لما ستحدده دار الإفتاء المصرية بعد استطلاع هلال شهر رمضان في 29 شعبان 1446 هـ، ويعتبر شهر رمضان شهرًا مباركًا، وهو الشهر التاسع في التقويم الهجري، كما جاء في قوله تعالى: "شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان" (البقرة: 185).

كم يومًا يتبقى على بداية شهر رمضان 2025؟

بحسب ما تشير إلية الحسابات الفلكية، يتبقى 65 يومًا على بداية شهر رمضان 2025، الذي من المتوقع أن يبدأ في 1 مارس 2025.

موعد بداية شهر رمضان 2025

أدعية استقبال شهر رمضان

إليك أبرز الأدعية التي يمكن ترديدها عند استقبال شهر رمضان:

اللهم لا تؤاخذني فيه بالعثرات، وأقلني فيه من الخطايا والهفوات، ولا تجعلني فيه هدفًا للبلايا والآفات، واشرح صدري فيه بأمانك يا أمان الخائفين.

اللهم وفقني فيه لموافقة الأبرار، وجنبني فيه مرافقة الأشرار، وآوني فيه برحمتك إلى دار القرار، وهدني فيه إلى صالح الأعمال، واقضِ لي الحوائج والآمال.

اللهم وفر فيه حظي من بركاته، وسهل سبيلي إلى خيراته، ولا تحرمني قبول حسناته، وافتح لي فيه أبواب جنتك، وأغلق عني فيه أبواب نيرانك، ووفقني فيه لقراءة قرآنك.

اللهم اجعلني فيه إلى مرضاتك دليلاً، ولا تجعل فيه للشيطان علي سبيلًا، واجعل الجنة لي منزلًا ومقيلًا، اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وأنزل علي فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك.

موعد بداية شهر رمضان 2025

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