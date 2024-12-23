موعد بداية شهر رمضان 2025.. يفصلنا حوالي 67 يومًا على استقبال شهر رمضان المبارك لعام 2025، حيث تشير الحسابات الفلكية إلى أن بداية الشهر الفضيل ستكون يوم السبت 1 مارس 2025.

وفقًا لما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، فإن هلال شهر رمضان سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في الساعة الثانية و47 دقيقة قبل الفجر بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الجمعة 28 فبراير 2025، وهو يوم الرؤية، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى السطور التالية موعد بداية شهر رمضان 2025 ، وأفضل الأدعية المستجابة في الشهر الكريم.

موعد بداية شهر رمضان 2025

موعد بداية شهر رمضان 2025

وفقًا للحسابات الفلكية، من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان 2025 في الأول من مارس، و ستقوم دار الإفتاء المصرية في اليوم التاسع والعشرين من شهر شعبان باستطلاع هلال شهر رمضان، وستعلن عن رؤية الهلال وتحدد بداية شهر الصيام في مصر، و من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان إما في 1 أو 2 مارس 2025، وسيستمر لمدة 29 أو 30 يومًا، وفقًا لما ستقرره دار الإفتاء بناءً على رؤية الهلال.

موعد استطلاع هلال شهر رجب 1446هـ

أعلنت دار الإفتاء المصرية أن عملية استطلاع هلال شهر رجب لعام 1446 هـ ستجرى يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، الموافق 29 من شهر جمادى الآخرة، وأوضحت دار الإفتاء أنها ستقوم برصد الهلال بعد صلاة المغرب مباشرة، وسيتم إعلان نتيجة الرؤية عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

موعد بداية شهر رمضان 2025

أفضل الأدعية المستجابة في شهر رمضان

"اللهم اجعل هذا العام بداية جديدة لرحلة من التقدم والنجاح، ووفقنا لتحقيق أحلامنا وتحويل آمالنا إلى واقع مشرق."

"اللهم إني أسألك في بداية العام الجديد أن تفرح قلبي وتغسل همومي، وأن تغفر لي ذنوبي وخطاياي، يا أرحم الراحمين."

"اللهم اجعل هذا العام عام خير وسعادة، واجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة."

"اللهم إني أسالك مع توالي الأيام أن تمنحني الاستقرار وتصلح لي الحال، واجعل دعواتي في هذا العام مستجابة يا أرحم الراحمين."

موعد بداية شهر رمضان 2025

"اللهم ألهمني الحكمة واتخاذ القرارات الصائبة، واجعلني أرى الخير في كل شيء."

"اللهم ارفع عني الهموم، واملأ قلبي بالطمأنينة والسكينة. يا حنان يا منان، اجعلني من الشاكرين والمستغفرين."

"اللهم اجعل صيامنا في رمضان صيام الصائمين، وقيامنا فيه قيام القائمين، ووهب لنا في هذا الشهر العافية واليسر. آمين."

"اللهم اجعل لنا في رمضان رزقًا واسعًا طيبًا، وفهمًا كفهم النبيين، وحفظًا كحفظ الملائكة المقربين، واجعل ألسنتنا عامرة بذكرك وقلوبنا خشية منك."

"اللهم بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا، ووفقنا لصيامه وقيامه، وأعنا على قراءة القرآن."

"اللهم اجعل رمضان هذا العام شهرًا مباركًا علينا، وأعده علينا بالصحة والعافية، واجعلنا من المعتقين من النار."

"اللهم اجعلنا من المستغفرين في رمضان ومن عبادك الصالحين. آمين."

موعد بداية شهر رمضان 2025

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