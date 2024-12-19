موعد بداية شهر رمضان الكريم 2025 وعيد الفطر.. كام يوم متبقي؟

شهر رمضان الكريم 2025.. يترقب المسلمون في جميع أنحاء العالم، موعد بداية شهر رمضان الكريم 2025 ، الذي يعدّ من أعظم الشهور في الدين الإسلامي، ويعتمد تحديد أول أيام شهر رمضان على رؤية الهلال، الأمر الذي يختلف من دولة إلى أخرى بحسب الموقع الجغرافي وظروف الرؤية.

مع اقتراب عام 2025، يستعد المسلمون لاستقبال شهر رمضان وعيد الفطر، وتشير الحسابات الفلكية إلى أن أول أيام شهر رمضان في 2025 سيكون في يوم السبت 29 مارس، بينما يتوقع أن يكون عيد الفطر في يوم الاثنين 28 أبريل 2025، لكن تظل رؤية الهلال العامل الحاسم في تحديد هذه التواريخ بشكل دقيق.

موعد بداية شهر رمضان وعيد الفطر 2025

في هذا التقرير، يسلط موقع الموجز الضوء على تفاصيل بداية شهر رمضان المبارك لعام 2025، وتوقعات عيد الفطر، مع تسليط الضوء على الطقوس الدينية والاجتماعية التي تميز هذين الحدثين الكبيرين في حياة المسلمين.

موعد بداية شهر رمضان الكريم 2025

موعد بداية شهر رمضان الكريم 2025

أشارت الحسابات الفلكية لمعهد البحوث الفلكية إلى أن أول أيام شهر رمضان لعام 2025 سيوافق يوم السبت 1 مارس 2025، على أن يستمر الشهر الفضيل لمدة 29 أو 30 يومًا.

استطلاع هلال شهر رمضان 2025

من المتوقع أن تقوم دار الإفتاء المصرية باستطلاع هلال شهر رمضان لعام 2025 يوم 29 شعبان 1446هـ. وسيتم الإعلان رسميًا عن بداية الشهر الفضيل بناءً على رؤية الهلال الشرعية، التي تعتمد عليها الدول العربية والإسلامية عبر المراصد الفلكية.

وفيما يتعلق بساعات الصيام في رمضان 2025، من المتوقع أن تكون أقصر في الأيام الأولى، حيث تقدر بنحو 13 ساعة في العديد من الدول العربية، ومع تقدم الأيام، تزداد ساعات الصيام تدريجيًا لتصل إلى حوالي 14 ساعة في نهاية الشهر المبارك.

موعد بداية شهر رمضان الكريم 2025

موعد عيد الفطر 2025

وفقًا للمعهد القومي للبحوث الفلكية، من المتوقع أن يكون عيد الفطر لعام 1446 هـ يوم الأحد 30 مارس 2025، وتستمر إجازة عيد الفطر في مصر لمدة 3 أيام، حيث يحصل الموظفون والطلاب على إجازة رسمية مدفوعة الأجر، تبدأ من يوم الأحد 30 مارس 2025، وتستمر حتى يوم الثلاثاء 1 أبريل 2025.

أهمية صوم رمضان في الإسلام

صوم رمضان هو أحد أركان الإسلام الخمسة التي فرضها الله على المسلمين، ويعتبر فرصة عظيمة لتهذيب النفس وتقوية الإيمان، قال تعالى في كتابه الكريم: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ" (البقرة: 183)، ومن خلال الصيام، يتعلم المسلم الصبر ويزداد تقواه، حيث يمتنع عن الطعام والشراب ويتحكم في شهواته طوال الشهر، مما يعزز ارتباطه بالله سبحانه وتعالى، كما أن الصيام في رمضان يعد فرصة للتوبة والتخلص من الذنوب، كما جاء في الحديث الشريف: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من ذنبه" (متفق عليه).

موعد بداية شهر رمضان الكريم 2025

روحانية الصيام وفتح أبواب الرحمة

صوم رمضان ليس مجرد امتناع عن الطعام والشراب، بل هو فرصة لتجديد الروح والإحساس بالقرب من الله، ففي هذا الشهر الفضيل تكثر الرحمة والمغفرة، حيث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النار، وسلسلت الشياطين" (رواه البخاري). كما أنه شهر القرآن، حيث أنزل فيه كتاب الله هداية للبشرية، ويحرص المسلمون خلاله على تلاوة القرآن وقيام الليل، بهذا، يصبح شهر رمضان فرصة كبيرة لزيادة الطاعات وتحقيق قرب أكبر من الله، مما يجعل الصيام في هذا الشهر مصدرًا للسلام الداخلي والتغيير الروحي.

موعد بداية شهر رمضان الكريم 2025

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