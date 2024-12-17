موعد استطلاع هلال شهر رجب.. اقترب قدوم الشهر الكريم

تستعد دار الإفتاء المصرية خلال الأيام القادمة وذلك لاستطلاع هلال شهر رجب لعام 1446 هجريًا، عن طريق اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.

لذا، سيرصد لكم الموجز في هذا التقرير موعد استطلاع هلال شهر رجب 2025.

موعد استطلاع هلال شهر رجب

هلال شهر رجب

هلال شهر رجب لهذا العام

وسنتعرف فيما يلي على كل ما يخص هلال شهر رجب 1446هـ وذلك يعد ضمن خدمة مستمرة يقدمها الموجز لزواره في جميع المجالات.

موعد استطلاع هلال شهر رجب لهذا العام

ومن المقرر استطلاع هلال شهر رجب لعام 1446 هـ اليوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024، الموافق 29 جمادى الآخرة 1446هـ.

كل ما يخص هلال شهر رجب العام الحالي

ويستمر بقاء هلال شهر رجب 1446هـ في السماء عقب غروب شمس يوم الرؤية وذلك لمدة 28 دقيقة في مكة المكرمة، ولمدة 24 دقيقة في القاهرة.

-ويمكن أن يتراوح بقاؤه في سماء سائر محافظات الجمهورية ما بين 23 و29 دقيقة.

-وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية أيضاً، حيث يبقى لمدة تتراوح بين 16و41 دقيقة، وبذلك تكون غرة شهر رجب 1446 هـ فلكيًّا يوم الأربعاء الموافق 1 يناير 2025 القادم.

موعد غرة شهر رجب

وبناءً على الحسابات الفلكية، فمن المتوقع أن يُولد الهلال حين حدوث الإقتران، ويظل مرئيًا في السماء لفترات مختلفة وذلك حسب كل منطقة، وبذلك يُرجح أن يكون الأربعاء 1 يناير 2025 هو غرة شهر رجب 1446هـ.

الأدعية المهمة في شهر رجب

-"اللهم في شهر رجب، حقق لنا آمالنا التي استصعبنا تحقيقها بقوانين الدنيا فإنه لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء".

-"اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلّغنا رمضان"، وهو دعاء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم يُردد مع بداية شهر رجب حتى نهاية شهر شعبان.

-"اللهم إني أسألك خير ما في هذا الشهر وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا الشهر وشر ما بعده".

موعد استطلاع هلال شهر رجب

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