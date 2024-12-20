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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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فتاوى وأحكام

موعد شهر رمضان 2025.. اعرف عدد ساعات الصيام في الدول الإسلامية

موعد شهر رمضان 2025
موعد شهر رمضان 2025

اقتربنا من نهاية عام 2024، وبدأ المسلمون في جميع أنحاء العالم يتساءلون عن موعد شهر رمضان لعام 2025 , وتزايدت عمليات البحث حول الموعد المحدد لهذا الشهر الفضيل، والذي من المتوقع أن يكون أول أيام رمضان يوم السبت 1 مارس 2025، وفقًا للحسابات الفلكية.

موعد شهر رمضان 2025

وأكدت الحسابات الفلكية أن شهر رمضان لهذا العام سيبدأ في يوم السبت 1 مارس 2025، وسيستمر حتى نهاية الشهر في 29 أو 30 يومًا، وذلك بناءً على رؤية الهلال التي ستُجرى من قبل دور الإفتاء في البلدان الإسلامية,وسيتم تحري الهلال بعد مغيب شمس يوم الجمعة 28 فبراير 2025، وهو اليوم الأخير من شهر شعبان 1446.

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تحري الهلال في سماء الدول الإسلامية

أظهرت التوقعات أن الهلال سيكون مرئيًا في سماء القاهرة لمدة 37 دقيقة، بينما ستصل فترة رؤيته في مكة المكرمة إلى 33 دقيقة، وفقًا للحسابات الفلكية الأولية, ومع ذلك, تعتمد العديد من الدول الإسلامية على الرؤية الشرعية للهلال باستخدام المراصد الفلكية، امتثالًا للسنة النبوية.

ساعات الصيام في رمضان 2025

من المتوقع أن تتفاوت ساعات الصيام في الدول الإسلامية خلال رمضان 2025, في الأيام الأولى من الشهر، ستكون ساعات الصيام أقصر، وستقدر بـ 13 ساعة في العديد من الدول العربية، مثل السعودية ومصر والإمارات وقطر والكويت, ومع تقدم أيام الشهر الفضيل، تزداد ساعات الصيام تدريجيًا لتصل إلى ما يقارب 14 ساعة في نهايته.

موعد شهر رمضان 2025

عدد الأيام المتبقية على بداية رمضان

بحسب الحسابات الفلكية، يتبقى أقل من 70 يومًا على بداية شهر رمضان 2025, ويترقب المسلمون هذا الشهر المبارك، الذي يعد من أفضل الشهور الهجرية.

إجازات شهر رمضان 2025

يتضمن شهر رمضان لعام 2025 تسع أيام إجازات أسبوعية، التي ستصادف أيام السبت والجمعة من بداية الشهر وحتى نهايته, وتستعرض جريدة “الموجز” هذه الأيام وفقًا للتقويم الميلادي:

  • السبت 1 مارس 2025
  • الجمعة 7 مارس 2025
  • السبت 8 مارس 2025
  • الجمعة 14 مارس 2025
  • السبت 15 مارس 2025
  • الجمعة 21 مارس 2025
  • السبت 22 مارس 2025
  • الجمعة 28 مارس 2025
  • السبت 29 مارس 2025

موعد إجازة عيد الفطر 2025

من المتوقع أن يكون عيد الفطر لهذا العام في يوم الأحد 30 مارس 2025، وفقًا للحسابات الفلكية, وسيتم الإعلان عن عدد أيام إجازة العيد من قبل مجلس الوزراء في وقت لاحق.

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