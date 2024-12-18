نهى صالح تنضم لأسرة مسلسل"شهادة معاملة أطفال" رمضان 2025

انضمت الفنانة نهى صالح لـ أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال مع النجم محمد هنيدي والذي يعرض في دراما رمضان 2025، ويبدا تصويره خلال الأسبوع المقبل، و يعد عودة قوية لهنيدي إلى الساحة الدرامية بعد غياب طويل، يعرض لنا موقع الموجز تفاصيل المسلسل.



قصة المسلسل

وعبرت الفنانة نهى صالح عن سعادتها بالانضمام للعمل مع النجم الكبير محمد هنيدي، حيث أنها سبق وشاركت معه في مسلسل ارض النفاق، متمنية ان تنال شخصيتها في العمل علي اعجاب الجمهور، مشيرة أن احداث العمل تدور في إطار اجتماعي كوميدي، و يتكون من 30 حلقة.

نهى صالح

شخصية محمد هنيدي في المسلسل

يذكر أن محمد هنيدي يشارك في العمل بشخصية محامي، ويدخل في سلسلة من الأزمات والمواقف الكوميدية.

أبطال المسلسل

المسلسل يضم نخبة من النجوم، حيث يشارك إلى جانب محمد هنيدي كل من صبري فواز، وليد فواز، محمود حافظ، نهى صالح، نهى عابدين، سماء إبراهيم، وخالد أنور. المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، إخراج وائل فرج، ومن إنتاج الشركة المتحدة.

نهى صالح

نهى صالح

آخر أعمال نهى صالح

يعد مسلسل "شهادة معاملة أطفال" هو التعاون الثاني بين نهى صالح ومحمد هنيدي بعد مسلسل "أرض النفاق" الذي عرض في 2018، حيث قدمت نهى خلاله شخصية سالي، كما شاركت نهى في مسلسل "رمضان كريم" بأجزائه الأول والثاني، الذي عرض في 2017 و2023 على التوالي، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم مثل سيد رجب وبيومي فؤاد.

كم أن مسلسل أرض النفاق هو آخر أعمال الفنان محمد هنيدي، والمسلسل بطولة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز وهنا شيحة، سامي مغاوري، محمد ثروت، سلوي محمد علي، وآخرين، والعمل من إخراج سامح عبدالعزيز، والمسىسل مأخوذ من رواية عن الكاتب يوسف السباعي.

قصة مسلسل أرض النفاق

يحكي مسلسل أرض النفاق حكاية عامل محدود الدخل من عُمال الإنارة في حي اسمه «مسعود» حيث يعيش العامل حياة بائسة ودخله لا يكفي معيشته، وكان دومًا ما يواجه خلافات مع زوجته «جميلة» وحماته اللتين لم تعودا قادرتين على العيش معه، ويمتلك والده محلاً لبيع الكُسكُسّي، وفي يوم من الأيام تستدرجه الحياة ليتعرف على «دكتور ماضي» الذي يقدم له أخلاق للبيع على هيئة حبوب، فيبدأ في تناول الحبوب تباعًا ليكتشف معها حياة جديدة بشخصيات جديدة وأخلاق مستعارة للبيع.

اقرأ أيضاً

محمد هنيدي "شهادة معاملة أطفال" تعيده لدراما رمضان 2025

محمد هنيدي يتصدر المشهد بأولى صور شهادة معاملة أطفال.. تفاصيل المسلسل