محمد هنيدي "شهادة معاملة أطفال" تعيده لدراما رمضان 2025

أصبح الفنان محمد هنيدي حديث الجمهور على السوشيال ميديا عقب ظهوره على كرسي متحرك، ويعتبر هذا الظهور الأول له منذ احتفاله بخطبة نجلته، أثارت هذه الصور تساؤلات كثيرة حول حالته الصحية، لكن الحقيقة انكشفت سريعاً، واتضح أنها جزء من كواليس مسلسله الجديد "شهادة معاملة أطفال"، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2025.

تفاصيل مسلسل "شهادة معاملة أطفال"

ويرصد موقع الموجز، تفاصيل مسلسل"شهادة معاملة أطفال"،

بدأ محمد هنيدي تصوير مشاهده الأولى في العمل قبل أيام قليلة في أحد المستشفيات الخاصة، حيث ظهر خلال هذه المشاهد وهو جالساً على كرسي متحرك، في إطار الحبكة الدرامية للعمل، المشاهد التي صورها جمعته بالفنانة نهى عابدين والفنان محمود حافظ، إلى جانب مجموعة من نجوم العمل المشاركين.

مسلسل شهادة معاملة أطفال

أحداث مسلسل"شهادة معاملة أطفال"

تبدأ أحداث مسلسل"شهادة معاملة أطفال" بحالة غيبوبة يدخل فيها هنيدي وتستمر لمدة 20 عامًا، ليظهر هذا الماضي عبر مشاهد الفلاش باك، لكن المفاجأة تأتي عندما تحدث معجزة تعيده إلى وعيه فجأة، ليقرر استئناف حياته بشكل مختلف، وسط إطار يجمع بين الكوميديا التي تميز هنيدي والنقاشات الجادة حول قضايا اجتماعية وإنسانية.

في العمل، يجسد هنيدي دور محامٍ يتخصص في الدفاع عن حقوق الإنسان، حيث يقدم الدور مزيجًا من الدراما الإنسانية والكوميديا الخفيفة التي يعشقها جمهوره.

شهادة معاملة أطفال

مسلسل “شهادة معاملة أطفال”

مسلسل “شهادة معاملة أطفال” يضم كوكبة من النجوم إلى جانب محمد هنيدي، منهم محمد ثروت، وصبري فواز، وسماء إبراهيم، ونهى عابدين، ومحمود حافظ، والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج وائل فرج، وقد قرر القائمين على العمل إطالة حلقات المسلسل بعد بدء تصويره ليدور في إطار 30 حلقة بدلاً من 15.

تصوير شهادة معاملة أطفال

وينتظر الفنان محمد هنيدي، عرض فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان "الجواهرجي" الذي يشارك في بطولته بجانب منى زكي، لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد، أحمد صلاح السعدني، باسم سمرة، عارفة عبدالرسول، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف عمر طاهر، إخراج إسلام خيري.

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