بعد نجاح آخر أعمالها.. نهي صالح تخطف التريند بظهور مثير والجمهور يعلق

تعيش الفنانة نهي صالح حالة من النشاط الفني، خاصة بعد نجاح آخر أعمالها الدرامية مسلسل "رمضان كريم 2" الذي تم عرضه في السباق الرمضاني 2024، مع الفنان الكبير سيد رجب.

ويستعرض لكم موقع الموجز أبرز الصور لأحدث جلسات الفنانة نهى صالح، وتعليقات الجمهور.

نهي صالح

تألقت نهي صالح في أحدث جلسة تصوير لها، حيث ارتدت سلوبتا شتويا باللون الذهبي من ماركة شانيل العالمية، واعتمدت على الشعر الأسود المنسدل على الأكتاف، مع وضع بعض الإكسسوارات الرقيقة والبسيطة.

نهي صالح

نهي صالح

تم التقاط الصور بعدسة جومانا رزق، بينما تولي محمد عبدالله مهمة تصفيف الشعر، مما ساهم في إبراز جمال الإطلالة، وتفاعل الجمهور مع الصور بشكل كبير وعلق علي الصور التي نشرتها عبر حسابها علي انستجرام.

نهي صالح

نهي صالح

آخر أعمال نهي صالح

شاركت نهي صالح في فيلم "ليلة العيد"، الذي يضم مجموعة من النجوم، منهم يسرا، ريهام عبد الغفور، عبير صبري، سميحة أيوب، سيد رجب، يسرا اللوزي، نجلاء بدر، هنادي مهني، محمد لطفي، أحمد خالد صالح، مايان السيد، محمود حافظ، عارفة عبد الرسول، محمد محمود، وعفاف مصطفى، والفيلم من تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

كما أنها شاركت أيضا في مسلسل “ عملة نادرة” مع الفنانة نيللي كريم، التي دارت أحداثه فى إطار الدراما الصعيدية الإجتماعية حول سيدة تتصارع مع أهل زوجها من أجل الحصول على حقوقها وحقوق أولادها.

واخر أعمالها الدرامية شاركت في الجزء الثاني من مسلسل رمضان كريم، مع النجوم بيومي فؤاد، سيد رجب، صبري فواز، سلوى عثمان، رانيا فتح الله، كريم عفيفي، شريف حسني، محمد لطفي، ويزو، أحمد صيام، نجلاء بدر، نهى صالح، إنعام سالوسة، كريم الأبنودي، وسلوى خطاب، مع تأليف أحمد عبد الله وإخراج سامح عبد العزيز.

اقرأ أيضاً

نهى صالح تنتظر عمل فني جديد وتتألق في جلسة تصور مثيرة

نهى صالح.. بطلة مسلسل رمضان كريم تعود للأضواء بإطلالة ساحرة