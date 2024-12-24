موعد بداية شهر رمضان 2025 وعيد الفطر المبارك

موعد بداية شهر رمضان 2025.. يعد موعد بداية شهر رمضان 2025 من أكثر المواضيع بحثًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، حيث يسعى العديد من المواطنين لمعرفة بداية الشهر المبارك.

ويعتبر شهر رمضان من أهم الشهور الهجرية للمسلمين، لما يتضمنه من طقوس دينية وروحانيات مميزة. فرض الله الصيام في هذا الشهر على كل مسلم، وذكره في القرآن الكريم في قوله تعالى: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ»، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن موعد بداية شهر رمضان 2025.

موعد بداية شهر رمضان 2025

موعد بداية شهر رمضان 2025

يتوقع العلماء أن يبدأ شهر رمضان لعام 2025 يوم السبت 1 مارس 2025، على أن يستمر لمدة 29 أو 30 يومًا، وفقًا لرؤية الهلال، ومن المقرر أن ينطلق هلال شهر رمضان لعام 2025 في 29 شعبان 1446هـ، وذلك وفقًا لما تحدده دار الإفتاء المصرية لتحديد الموعد الشرعي لبدء الشهر الكريم.

أهمية شهر رمضان

يُعتبر شهر رمضان من أعظم الأشهر في السنة الهجرية لدى المسلمين، حيث يحمل في طياته فرصًا عظيمة للتقرب إلى الله. فهو ليس مجرد شهر للصيام، بل هو أيضًا وقت للتوبة، والاعتكاف، وقراءة القرآن، و يتميز رمضان بفضائل كبيرة مثل ليلة القدر التي تعتبر خيرًا من ألف شهر، حيث يُستجاب فيها الدعاء، كما أن الصيام يعد من أركان الإسلام الأساسية، ويعلم المسلم الصبر والتحمل، فضلًا عن ذلك، يشهد شهر رمضان صلة الرحم من خلال تجمعات الإفطار والسحور التي تعزز الروابط الأسرية والاجتماعية، وتُحفز على التكاتف والتعاون بين أفراد المجتمع.

موعد بداية شهر رمضان 2025

موعد عيد الفطر 2025

من المتوقع أن يكون عيد الفطر المبارك في يوم الأحد 30 مارس 2025، وفقًا للحسابات الفلكية، و سيتم الإعلان عن عدد أيام الإجازة الرسمية بمناسبة العيد من قبل مجلس الوزراء في وقت لاحق.

موعد بداية شهر رمضان 2025

أدعية استقبال شهر رمضان 2025

يعد شهر رمضان من أفضل أوقات السنة لزيادة الطاعات والدعاء. إليكم بعض الأدعية المستحبة لاستقبال الشهر الفضيل:

"اللهم أعنا على الصيام والصلاة وصالح الأعمال، وتقبل منا واجعلنا من أهل الجنة الصائمين التائبين".

"اللهم أعد علينا رمضان أعوامًا عديدة، واجعلنا فيه من المقبولين، وتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال، وأعنا على شكرك وحسن عبادتك يا كريم".

"اللهم بلغنا رمضان، وارزقنا فيه تلاوة القرآن العظيم وتدبره، وأعنّا على فهمه وتطبيقه".

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