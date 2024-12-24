هل يكفي قراءة الفاتحة في الصلاة؟ دار الإفتاء توضح الحكم

أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاقتصار على قراءة الفاتحة أثناء الصلاة يعد صحيحًا ولا يترتب عليه أي إشكال في صحة الصلاة، وأن هذا الرأي يتوافق مع المذهب الشافعي، الذي يرى أن الفاتحة هي الركن الأساسي في الصلاة، ولا يشترط قراءة أي سور أخرى بعد الفاتحة، جاءت هذه الفتوى ردًا على استفسار من سيدة كانت تسأل عن صحة صلاة والدتها غير المتعلمة التي تقتصر على قراءة الفاتحة فقط أثناء الصلاة، ويرصد الموجز التفاصيل

وأشار الورداني إلى الحديث الشريف الذي قال فيه النبي ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب" (متفق عليه)، موضحًا أن هذا الحديث يؤكد أن الفاتحة هي الركن الأساسي في الصلاة ولا يمكن الاستغناء عنها، ومن ثم فإن قراءة الفاتحة فقط تعد كافية لصحة الصلاة وفقًا للفقه الشافعي.

صلاة

حكم قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة

من جهته، تناول الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، مسألة قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم الذي لم يلحق بالإمام أثناء قراءتها، مضيفا إن هناك خلافًا بين المذاهب حول هذه المسألة.

وبعض المذاهب ترى أنه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة إذا فاتته مع الإمام، بينما يرى المذهب الشافعي أنه يجب على المأموم قراءة الفاتحة سريعًا إذا لم يدركها مع الإمام، ويجب أن يلتزم بقراءة الفاتحة حتى لو كانت الصلاة في جماعة.

وأوضح عاشور خلال حديثه أن المذهب الشافعي يتمسك بحديث النبي ﷺ: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب"، ويطبق ذلك على الإمام والمأموم والمنفرد.

لذا، إذا فاتت المأموم ، وبهذه الطريقة يمكن للمأموم مواصلة الصلاة مع الإمام ويجمع بين الرؤى الفقهية المختلفة للمذاهب.

حكم الصلاة خلف إمام يلحن في الفاتحة

أما الشيخ أبو بكر الشافعي، فقد تناول حكم الصلاة خلف إمام يلحن في قراءة الفاتحة. وأوضح أن الصلاة تبطل إذا كان اللحن في الفاتحة يؤدي إلى تغيير المعنى، مثل تبديل الحروف أو الكلمات، مما يغير الفهم الصحيح للسورة، أما إذا كان اللحن بسيطًا ولا يغير المعنى، فإن الصلاة لا تبطل.

وأشار الشافعي إلى أهمية التأكد من صحة قراءة الفاتحة من قبل الإمام، حيث إن اللحن الذي يغير المعنى قد يؤثر على صحة الصلاة، ويجب على المأموم أن يكون حريصًا على الاستماع الجيد والتأكد من صحة القراءة في هذا الركن المهم من الصلاة.

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