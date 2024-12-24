هل الاحتفال براس السنة حرام.. الافتاء توضح

الاحتفال براس السنة الميلادية.. مع قرب الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة وبداية السنة الميلادية 2025، كشفت دار الإفتاء عن حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية، وما يصاحب ذلك من مظاهر احتفالية مثل تعليق الزينة، مشيرة إلى أن الأصل في الاحتفال جائز شرعًا، ولكن العبرة في ذلك تكون بالهيئة والمظاهر المصاحبة للاحتفال.

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن حكم الاحتفال براس السنة، وفقا ما نشرته دار الافتاء المصرية عن هذا الأمر.

الاحتفال براس السنة الميلادية

حكم الاحتفال براس السنة

الاحتفال ببداية السنة الميلادية، بما يتضمنه من مظاهر الاحتفال مثل تعليق الزينة، جائز شرعًا ولا حرمة فيه، ذلك لأن الاحتفال بميلاد سيدنا عيسى عليه السلام يعد من المناسبات الاجتماعية التي لا تتعارض مع العقائد الإسلامية، وعليه، فإن هذه المناسبة تعتبر تذكيرًا بنعم الله وتعزيزًا للمشاعر الاجتماعية والوطنية، و ما دام الاحتفال لا يشمل طقوسًا دينية أو ممارسات تخالف الشريعة الإسلامية، فلا يوجد ما يمنع الاحتفال من ناحية شرعية.

حكم تهنئة غير المسلمين بأعيادهم

من الجائز شرعًا تهنئة غير المسلمين بأعيادهم ومناسباتهم الاجتماعية، حيث يُظهر الإسلام حسن المعاملة والإحسان إلى الجميع، بغض النظر عن الدين، طالما أن هذه التهنئة لا تتضمن ممارسة طقوس دينية مخالفة للشريعة الإسلامية، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الهدايا من غير المسلمين ويعاملهم بكل احترام، كما أقر الصحابة بذلك.

الاحتفال براس السنة الميلادية

حكم التهنئة بأعياد رأس السنة الميلادية

تهنئة غير المسلمين بمناسبة رأس السنة الميلادية لا حرج فيها شرعًا، لأنها تعكس روح التعايش المجتمعي والإنساني، فقد عاش النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع متعدد الديانات وكان يشارك في المناسبات الاجتماعية، مؤكّدًا على أهمية الإحسان والتعاون بين أفراد المجتمع، ومثله الصحابة الذين تبادلوا التهاني مع غير المسلمين في مناسباتهم الاجتماعية.

الاحتفال براس السنة الميلادية

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتهنئة المسيحيين

الاحتفال برأس السنة الميلادية، التي تعنى بميلاد سيدنا عيسى عليه السلام، جائز شرعًا، وقد أكد العلماء على أن الاحتفال بهذه المناسبة يحمل مقاصد اجتماعية ودينية ووطنية مشروعة، ويعتبر هذا اليوم بمثابة تذكير بنعم الله في مرور الزمن وتجدده، كما أقر الإسلام بالمشاركة في مناسبات الآخرين، بما لا يتعارض مع عقيدة المسلمين.

حكم تبادل التهنئة في بداية السنة الميلادية الجديدة

تبادل التهنئة في بداية السنة الميلادية الجديدة جائز شرعًا، إذ يعد من الوسائل التي تعبر عن التقدير المتبادل بين أفراد المجتمع، وتسهم في تعزيز العلاقات الإنسانية.

الاحتفال براس السنة الميلادية

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