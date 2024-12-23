حكم من أكل ناسيا في صيام يومى الإثنين والخميس.. الافتاء توضح

صيام يوم الإثنين والخميس .. يعتبر صيام يوم الإثنين والخميس من الأعمال المستحبه في الإسلام، ويحرص المسلمون على صيام هذين اليومين تقرباً ، ولكن قد يقع المسلم فى الخطا فياكل أو يشرب عن طريق النسيان.

فى هذا السياق ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي أراء الفقهاء، فى حكم من أكل ناسيا في صيام يوم الإثنين والخميس.

صيام يوم الإثنين والخميس

حكم من أكل ناسيا في صيام يوم الإثنين والخميس

ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال من إحدى المتابعات تقول فيه: "أنا أصوم يومي الإثنين والخميس، فهل إذا أكلت سهوا يجب عليّ أن أكمل الصوم أم أفطر؟"

وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، بأنه يجوز لمن أكل أو شرب ناسيًا في صوم التطوع أو النافلة أن يكمل صيامه ولا يفطر، مستشهداً بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: “من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه”، وأضاف أنه لا يجب فهم هذا الحكم على أنه يتعلق فقط بالصيام المفروض، بل هو ينطبق أيضًا على صيام النفل. لذلك، إذا أكل أو شرب الشخص ناسيًا، عليه أن يكمل صيامه.

وناشد الدكتور عاشور، الصائمين في أيام التطوع، أن يدعوا لمصر في وقت الإفطار أن يعم عليها الأمن والأمان وأن تتجاوز جائحة كورونا بسلام.

صيام يوم الإثنين والخميس

فضل صيام الإثنين والخميس

صيام يومي الإثنين والخميس له فضل عظيم، حيث تُعرض الأعمال فيهما على الله تعالى، كما ورد في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: "تُعرض الأعمال في كل يوم خميس وإثنين، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم لكل إنسان لا يشرك بالله شيئًا، إلا من كان بينه وبين أخيه شحناء، فيقال: اركوا هذين حتى يصطلحا".

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على صيام هذين اليومين، فقد ورد عن أسامة بن زيد رضي الله عنه، أنه قال: "يا رسول الله، إنك تصوم حتى لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين، الاثنين والخميس"، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ذلك يومان تُعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، فأحب أن يُعرض عملي وأنا صائم".

وقد ورد أيضًا عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتحرى صيام يومي الإثنين والخميس"، مما يدل على حرصه الشديد على صيام هذين اليومين.

صيام يوم الإثنين والخميس

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