خدمات هاتفية وإلكترونية.. طريقة الاستعلام عن الفتاوى عبر رقم دار الإفتاء المصرية

تُعد دار الإفتاء المصرية من الركائز الأساسية، التي تساهم في إرشاد المواطنين بما يتعلق بشؤون دينهم ودنياهم، حيث توفر العديد من الطرق الميسرة للحصول على الفتاوى الشرعية عبر قنوات متعددة، تُقدم الدار خدماتها بما يسمح للجمهور، بالحصول على الفتاوى التي يحتاجونها بطريقة مباشرة وفعّالة مثل رقم دار الإفتاء المصرية وعبر الإنترنت.

ويستعرض الموجز، طرق الاستعلام المختلفة عن الفتوى من دار الإفتاء المصرية، كما يلي..

طرق الاستعلام عن الفتوى من دار الإفتاء المصرية

1. الاستفسار عبر الهاتف، حيث يمكن للمتابعين طلب الفتاوى عن طريق الاتصال بأرقام مخصصة، حيث تم تخصيص رقم دار الإفتاء المصرية، داخل مصر وهو «107»، بينما يمكن الاتصال من الخارج عبر الرقم الدولي: «25970400» أو «25970430» من مصر.

2. خدمة الفتاوى عبر الفاكس، وتوفر دار الإفتاء أيضًا إمكانية طلب الفتوى عن طريق إرسال رسالة عبر الفاكس على الرقم: «25926143»، مع ضرورة ترك رقم الهاتف في نهاية الرسالة لتسهيل التواصل.

3. الاستفسار من خلال الموقع الإلكتروني، حيث توفر الدار أيضًا خدمة الاستعلام عن الفتاوى عبر موقعها الإلكتروني الذي يعمل على مدار الساعة، ويمكن للمتابعين الدخول على الموقع وطرح الأسئلة المتعلقة بأي موضوع شرعي.

4. جلسات بث مباشر للرد على الأسئلة، حيث تتيح دار الإفتاء للمواطنين طرح أسئلتهم من خلال البث المباشر على صفحة الفيس بوك الخاصة بها، ويتم الرد على الفتاوى مباشرة يوميًا من الأحد إلى الخميس في الساعة الواحدة ظهرًا.

5. خدمة حجز المواعيد لمقابلة شخصية، كما يمكن للمواطنين حجز مواعيد للمقابلة الشخصية مع المختصين بالإدارات المختلفة داخل دار الإفتاء في مواعيد محددة مسبقًا.

دار الإفتاء

كيفية طلب فتوى عبر الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء

يمكن الحصول على فتوى إلكترونيًا باتباع هذه الخطوات البسيطة، التي سيستعرضها موقع الموجز في السطور التالية..

قم بزيارة الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية.

اختر قسم «الفتاوى» من قائمة الموقع.

أدخل موضوع الفتوى التي ترغب في الاستفسار عنها في خانة البحث.

اضغط على زر «بحث» لعرض الفتاوى المتاحة المتعلقة بموضوعك.

الاستفسار عبر الهاتف.. خطوات واضحة وسهلة

إذا كنت تفضل التواصل عبر الهاتف، من خلال رقم دار الإفتاء المصرية، ستتبع هذه الخطوات:

الاتصال بأحد الأرقام المخصصة واستقبال المكالمة من موظف مركز الاتصالات.

توفير بياناتك الشخصية مثل الاسم، رقم الهوية، والمحافظة.

الاستماع إلى التعليمات الصوتية لإدخال موضوع السؤال وتفاصيله.

ستتمكن بعدها من تلقي رقم سري مرتبط بسؤالك لتتمكن من متابعته لاحقًا.

بعد مرور ساعة، يمكنك العودة للاستماع إلى إجابة سؤالك عبر النظام الآلي الذي سيطلب منك الرقم السري الذي تم تزويدك به.

خدمات دار الإفتاء

من خلال هذه الخدمات المتنوعة، تسعى دار الإفتاء المصرية لتقديم الإرشاد الشرعي في أسهل وأسرع الطرق، ولعل من ابسطها الاتصال عبر رقم دار الإفتاء المصرية، بما يتيح للمواطنين الحصول على الفتاوى المناسبة لهم في أي وقت ومن أي مكان.

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