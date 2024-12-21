هل يجوز صلاة الفجر وقت الشروق؟.. دار الإفتاء توضح

هل يجوز صلاة الفجر وقت الشروق؟، سؤال يخطر على بال الكثير من المصليين وخاصة أولئك الذين يحرصون على أداء الصلوات المفروضة في مواقيتها، ويوضح الموجز في السطور التالية الإجابة عن السؤال حسبما أجاب الدكتور عطية لاشين عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف.

قال الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر، مجيبًا عن سؤال هل يجوز صلاة الفجر وقت الشروق بـ: إنه لا يجوز، وذلك لأن لكل صلاة وقتا محددًا، يجب أن تؤدى فيه، وإلا كان الويل والعذاب والهلاك لمن أخر الصلاة عن وقتها.

وقت صلاة الفجر

هل يجوز صلاة الفجر وقت شروق الشمس؟

وأضاف أمين لجنة الفتوى بالأزهر في تصريحات له: أن وقت صلاة الفجر ما بين طلوع الفجر الصادق إلى شروق الشمس، ويجب أن تؤدى الصلاة قبل أن تشرق الشمس، أو قبل طلوع الشمس وظهورها.

وأضاف لاشين بأن تأخير صلاة الفجر إلى هذا الوقت أي بعد شروق الشمس وبزوغ الصبح حرام شرعًا.

حكم صلاة الفجر قبل طلوع الشمس

وفي السياق ذاته أوضحت دار الإفتاء حكم صلاة الفجر قبل طلوع الشمس

وأوضحت الدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بأنه إذا صلى المسلم فريضة الصبح ما بين طلوع الفجر الصادق وما قبل طلوع الشمس فقد صح أداؤها في وقتها.

وبحسب الدار ينقسم وقت الصلاة بحسب الفضل والثواب إلى أربعة أقسام وهم، وقت فضيلة، وهو أن يؤديها أول وقتها، ثم وقت اختيار، وهو أن يؤديها فيما بعد وقت الفضيلة إلى وقت الإسفار؛ أي الإضاءة وانتشار أنوار الصبح في السماء، ثم وقت جواز بلا كراهة، وهو أن يؤديها بعد ذلك إلى وقت الحمرة الذي يسبق طلوع الشمس، ثم وقت جواز مع الكراهة وهو أن يؤديها ما بين وقت الحمرة وبين وقت طلوع الشمس.

ما هو فضل أداء صلاة الفجر فى موعدها؟

وبينت الإفتاء في فتواها أن فضل الأداء في هذه الأوقات وثوابه متفاوتٌ على نفس الترتيب السابق؛ فالأول أكثرهم ثوابًا، والأخير هو الأقل.

وأضافت الدار: إذا كان المسلم مستيقظًا وسمع أذان الفجر يجب عليه النهوض للصلاة في وقتها، حيث يقع عليه إثم إذا خرج وقتها وعليه بالتوبة، والعزم مع كثرة الاستغفار على عدم العودة إلى مثل هذا الفعل مرة ثانية، ثم يصلي ما فاته لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً، أَوْ نَامَ عَنْهَا، فَكَفَّارَتُهَا أَنْ يُصَلِّيَهَا إِذَا ذَكَرَهَا» رواه مسلم».

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