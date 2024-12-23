موعد بداية شهر رجب في مصر والمملكة العربية السعودية

يعتبر شهر رجب من الأشهر الحرم، وله مكانة كبيرة لدى جموع المسلمين في كل بقاع الأرض، لذا يزداد البحث عن موعد حلوله كلما أوشك على أن يهل علينا هلاله، ويستعرض الموجز موعد بداية شهر رجب في مصر والسعودية.

موعد بداية شهر رجب في مصر

يبدأ شهر رجب في مصر وفقًا للحسابات الفلكية، في نهاية يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 أي ليلة الأربعاء 1 يناير 2025، وبناءً على ذلك، فإن أول أيام شهر رجب من المتوقع أن يكون يوم الأربعاء 1 يناير 2025 ميلاديًا.

موعد هلال شهر رجب في السعودية

تشير الحسابات الفلكية إلى أن هلال شهر رجب قد يولد في السعودية في ليلة 31 ديسمبر 2024، إلا أن الرؤية الشرعية للهلال هي المحدد النهائي لبداية الشهر الجديد.

رجب

وبحسب ما ذكرته الحسابات الفلكية يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 28 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 24 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية.

أما عن باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 23 - 29 دقيقة.

وبالنسبة للعواصم والمدن العربية والإسلامية يبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (16-41) دقيقة)، وبذلك تكون غرة شهر رجب 1446هـ فلكياً يوم الأربعاء 2025/1/1م.

جدير بالذكر أنه على الرغم من أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن أول يوم في شهر رجب سيكون يوم الأربعاء 1 يناير 2025، إلا أن التحديد النهائي لبداية الشهر يعتمد على الرؤية الشرعية للهلال.

ما هو التقويم الهجري؟

التقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة.

ويرجع سبب تسمية التقويم الهجري بهذا الاسم هو أن أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب أراد تخصيص تقويم للمسلمين فجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول 24 سبتمبر عام 622م مرجعًا لأول سنة فيه.

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