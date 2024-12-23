شهر طوبة 2025 .. اعرف موعد بدايته ونهايته؟

شهر طوبة 2025.. يُعتبر شهر طوبة من الأشهر القبطية التي يترقبها الكثيرون في مصر، إذ يشهد ذروة فصل الشتاء، حيث تنخفض درجات الحرارة بشكل ملحوظ، ويصاحبه هبوب رياح شديدة وأمواج متقلبة.

يشهد هذا الشهر تقلبات مناخية تجعل منه فترة شديدة البرودة، ما يترقبها المزارعون الذين يتأهبون للعمل الزراعي، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية، موعد بداية ونهاية شهر طوبة.



شهر طوبة 2025 في التقويم القبطي

يُعد التقويم القبطي، أو ما يعرف بالتقويم السكندري، أحد أبرز التقويمات التي يتم اعتمادها في مصر، حيث يُستخدم من قبل المزارعين وكذلك في الكنيسة القبطية الكاثوليكية، ويعتمد هذا التقويم على تقسيم السنة إلى فصول يتم تحديدها وفقًا لحركة الشمس والمواسم الزراعية، كما يمثل شهر طوبة الخامس في هذا التقويم، إذ يتزامن مع فترة مهمة في العام الزراعي، حيث يبدأ الفلاحون في تجهيز الأرض للزراعة. يُعرف هذا التحضير في القرى الزراعية بـ"التطويب"، وهو استعداد لأعمال الزراعة التي ستبدأ مع بداية العام الزراعي الجديد.

كما يُحتفل في هذا الشهر بعيد الفصح القبطي الذي يوافق يوم 11 من طوبة، وهو مناسبة دينية هامة في التقويم القبطي، حيث ينتظر المصريون هذه الفترة التي تجمع بين الأجواء الشتوية والأنشطة الزراعية، ما يجعل شهر طوبة محطة مهمة في التقويم السنوي للمجتمع المصري.

شهر طوبة 2025



كان شهر طوبة لدى المصريين القدماء أول أشهر موسم "بروييت"، وهو موسم النمو الزراعي الذي يبدأ بعد انتهاء فيضان النيل، حيث تبدأ الأراضي الزراعية في الأخضرار وتنمو المزروعات، ويأتي شهر "طوبة" بعد شهر "كيهك" وقبل شهر "أمشير" الذي يعرف بلقب "أبو الزعابيب"، حيث تصل درجات البرد إلى أقصى درجاتها في هذا الشهر، مما يعزز نمو النباتات الشتوية.

بداية شهر طوبة 2025

وفيما يخص بداية شهر طوبة 2025، فإنه يبدأ يوم الخميس 9 يناير 2025، ويستمر حتى يوم الجمعة 7 فبراير 2025، وفقًا للتقويم القبطي، أما عن ترتيب الشهور القبطية، فتبدأ بشهر "توت" الذي يمتد من 11 سبتمبر إلى 10 أكتوبر، يليه شهر "بابه" من 11 أكتوبر إلى 10 نوفمبر، ثم "هاتور" من 11 نوفمبر إلى 9 ديسمبر، يليه "كهيك" من 10 ديسمبر إلى 8 يناير. بعد ذلك يأتي "طوبة" من 9 يناير إلى 7 فبراير، يليه "أمشير" من 8 فبراير إلى 9 مارس، وأخيرًا "برمهات" من 10 مارس إلى 8 أبريل.

جدير بالذكر أنه، ويأتي شهر “برمودا” خلال الفترة من 9 إبريل إلى 8 مايو، و“بشنس” من يوم 9 مايو وحتى 7 يونيو، و “بؤونة” من يوم 8 يونيو وحتى 7 يوليو، و“أبيب” من يوم 8 يوليو وحتى 6 أغسطس، و“مسرى” من يوم 7 أغسطس إلى 5 سبتمبر، ثم شهر “النسئ” من يوم 6 سبتمبر وحتى 10 سبتمبر.

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