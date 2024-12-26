دعاء أول شهر رجب 2025\ 1446.. وأفضل الأعمال في الأشهر الحرم

دعاء أول رجب 2025.. يترقب الكثير من المواطنين حلول أول رجب 2025، حيث يتصدر محرك البحث مع بحث العديد عن أفضل الأدعية والأعمال للتقرب إلى الله تعالى خلال هذا الشهر المبارك.

وتفصلنا أيام قليلة عن بداية أول ليلة في رجب، حيث يستغل المسلمون هذه الأيام الفضيلة في التقرب إلى الله بالطاعات استعدادًا لشهر رمضان ويعتبر شهر رجب من الأشهر الحرم التي يُستجاب فيها الدعاء، وفي هذا السياق ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي دعاء أول رجب 2025، وأفضل الأعمال في الأشهر الحرم.

دعاء أول رجب 2025

موعد أول رجب 2025

وفقًا للحسابات الفلكية، فإن أول يوم من شهر رجب 2025 سيكون يوم الأربعاء 1 يناير المقبل. ومع ذلك، فإن الرؤية الشرعية للهلال من خلال دار الإفتاء هي المعتمدة لتحديد بداية الشهر الهجري، فإذا توافق الرؤية مع الحسابات الفلكية، سيكون بداية شهر رجب في 1 يناير 2025، أما إذا تعذرت رؤية الهلال، فإن بداية الشهر ستكون في 2 يناير.

دعاء أول رجب 2025

اللهم اجعل أيام رجب جابرة للقلوب، ساترة للعيوب، مغفرة للذنوب، ومفرجة للكروب.

اللهم في أول أيام رجب، نسألك ستر عيوبنا في ما مضى، وجبر قلوبنا في ما هو آت، واغفر لنا إن أخطأنا، وتقبل توبتنا.

اللهم اجعل شهر رجب شهر خير ورحمة، واغفر لنا فيه ما تقدم من ذنوبنا.

اللهم ازدد شوقنا لشهرك الكريم، ولا تحرمنا من صيامه وقيامه، واجعلنا من أهل بركاته.

اللهم ازدد شوقنا لشهرك الكريم، ولا تحرمنا من صيامه وقيامه، واجعلنا من أهل بركاته. اللهم بلغنا شعبان ورمضان، لا فاقدين ولا مفقودين.

اللهم اجعل رجب بداية بركة في حياتنا، وارزقنا فيه من فضلك ونعمتك.

اللهم بارك لنا في شهري رجب وشعبان، ووفقنا لبلوغ رمضان في صحة وعافية.

"اللهم إني أسألك خير المسائل، وخير الدعاء، وخير النجاح، وخير العمل، وخير الثواب، وخير الحياة، وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني، وحقق إيماني، وارفع درجتي، وتقبل مني أول الخير وآخره، ظاهره وباطنه، واجعلني من أهل الدرجات العليا في الجنة."

"اللهم إني أسألك الطيبات، وفعل الخيرات، وترك المنكرات، وحب المساكين، وأن تتوب عليَّ، وتغفر لي، وترحمني."

"اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين. اللهم إني توكلت عليك، وسلمت أمري إليك، فلا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك."

"اللهم افتح لنا خزائن رحمتك، وارزقنا رحمة لا تعذبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وامنحنا من فضلك رزقًا طيبًا حلالًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك. زدنا شكرًا لك، وفقرًا إليك، وتعففًا عن سواك."

دعاء أول رجب 2025

فضل شهر رجب

شهر رجب يعد فرصة ثمينة للتقرب إلى الله تعالى وزيادة الاستغفار، وهو مقدمة مهمة لاستقبال شهر رمضان المبارك، في هذا الشهر، يزداد المسلمون اجتهادًا في الطاعات وتجديدًا لنواياهم، ويعتبر الصيام في رجب سنة مستحبة، وقد ورد في الحديث الشريف: "إن في الجنة نهرًا يُقال له رجب، ماؤه أشدُّ بياضًا من اللبن وأحلى من العسل، من صام يومًا من رجب سَقاه الله من ذلك النهر".

دعاء أول رجب 2025

أفضل الأعمال في الأشهر الحرم

أكد الشيخ سيد عرفة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فى تصريحات صحفية، أن الأشهر الحرم تحمل مكانة خاصة في الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى أنه من الأعمال المستحبة في هذه الأشهر ما ورد عن النبي ﷺ في الحديث: "إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة اثنا عشر شهرًا، منها أربعة حرم: ثلاثة متواليات: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم، ورجب". وأوضح أن المسلم مطالب بالاجتهاد في أداء الطاعات خلال هذه الأيام المباركة.

وأضاف أن المواظبة على الأعمال الصالحة خلال الأشهر الحرم تعد من الأمور المستحبة، مثل الإكثار من الطاعات والتقرب إلى الله، وأوصى بصيام الأيام الفاضلة مثل يوم عرفة وعاشوراء، بالإضافة إلى الحج لمن استطاع إليه سبيلا، كما شدد على ضرورة الابتعاد عن المعاصي والظلم، خاصة في هذه الفترة، مشيرًا إلى أهمية الإكثار من الصدقات وإطعام الطعام كجزء من الأعمال المستحبة في هذه الأشهر المباركة.

دعاء أول رجب 2025

اقرأ أيضا:

برامج عمرة شهر رجب 2025.. تفاصيل الأسعار والخدمات المتاحة

موعد شهر رجب 2025 وأفضل العبادات فيه