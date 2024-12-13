برامج عمرة شهر رجب 2025.. تفاصيل الأسعار والخدمات المتاحة

أعلنت شركات السياحة عن برامج وأسعار عمرة شهر رجب بمناسبة اقتراب شهر رجب 2025، التي تشهد إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين في أداء مناسك العمرة وتتميز هذه البرامج بتنوع الخيارات لتناسب مختلف الفئات، مع تقديم خدمات شاملة تضمن راحة المعتمرين.

يرصد الموجز برامج عمرة شهر رجب خلال السطور التالية.

العمرة

أسعار عمرة شهر رجب 2025

كشفت شركات السياحة عن تفاصيل أسعار عمرة شهر رجب التي تختلف حسب نوع الغرفة، وجاءت كالتالي:

• الغرفة الرباعية: يبلغ سعر الفرد نحو 28,500 جنيه.

• الغرفة الثلاثية: يبلغ سعر الفرد نحو 30,500 جنيه.

وفي السطور التالية نستعرض البرامج المتاحة لعمرة شهر رجب 2025.

البرنامج الأول

إقامة 10 ليالٍ في مكة المكرمة و4 ليالٍ في المدينة المنورة.

يبلغ السعر نحو 28,950 جنيهًا للفرد في الغرفة الرباعية.

البرنامج الثاني

إقامة 10 ليالٍ في مكة المكرمة و4 ليالٍ في المدينة المنورة.

يبلغ السعر نحو 31,950 جنيهًا للفرد في الغرفة الرباعية.

البرنامج الثالث

إقامة 9 ليالٍ موزعة بين 5 ليالٍ في مكة المكرمة و4 ليالٍ في المدينة المنورة.

يبلغ السعر نحو 31,400 جنيهًا للفرد في الغرفة الرباعية.

البرنامج الرابع

إقامة 5 ليالٍ في مكة المكرمة و4 ليالٍ في المدينة المنورة.

يبلغ السعر نحو 33,500 جنيهًا للفرد في الغرفة الرباعية.

العمرة

خدمات إضافية تشملها البرامج

تضمن برامج عمرة رجب 2025 مجموعة من الخدمات المتميزة:

• زيارة المزارات في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

• انتقالات داخلية باستخدام حافلات حديثة ومكيفة.

• وجود مشرف ذو خبرة عالية لمرافقة المعتمرين.

• شمول رسوم التأشيرة وباركود وزارة السياحة.

• تذاكر طيران ذهاب وعودة على خطوط "السعودية" أو "مصر للطيران" بين القاهرة وجدة أو المدينة.

العمرة

الأوراق المطلوبة للتسجيل

للتسجيل في برامج العمرة، يجب تقديم المستندات التالية:

• جواز سفر ساري المفعول لمدة لا تقل عن سنة.

• صورتان شخصيتان بحجم 6x4 بخلفية بيضاء.



برامج عمرة شهر رجب 2025 توفر خيارات متنوعة تلبي احتياجات المعتمرين، مع تقديم خدمات متكاملة لضمان تجربة روحانية مريحة ومميزة.

اقرأ أيضًا

كل ما تحتاج معرفته عن مناسك عمرة شهر رجب.. إليك التفاصيل

كيفية استخراج و تجديد جواز لأداء عمرة رجب 2025 .. إليك التفاصيل