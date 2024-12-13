موعد شهر رجب 2025 وأفضل العبادات فيه

تعرف على موعد غرة رجب وأهم النصائح لاستثماره.. مع اقتراب شهر رجب 2025، بدأ المسلمون حول العالم يتساءلون عن موعد بداية هذا الشهر المبارك وكيفية استغلاله في الطاعات والعبادات، ويستعرض الموجز موعد شهر رجب وأبرز العبادات فيه.



شهر رجب يُعد أحد الأشهر الحرم التي خصها الله -عز وجل- بمكانة عظيمة وأجر مضاعف للطاعات، حيث يُعتبر فرصة للتقرب إلى الله والاستعداد لشهر رمضان المبارك.

موعد غرة شهر رجب 2025

وفقًا للحسابات الفلكية، يولد هلال شهر رجب لعام 1446 هجريًا بعد الاقتران مباشرةً في الساعة 12:28 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 31 ديسمبر 2024.

بقاء الهلال بعد الغروب:

في مكة المكرمة: 28 دقيقة.

في القاهرة: 24 دقيقة.

في بقية المحافظات المصرية: بين 23 و29 دقيقة.

في العواصم والمدن العربية: بين 16 و41 دقيقة.

بناءً على هذه البيانات، فإن غرة شهر رجب فلكيًا ستكون يوم الأربعاء 1 يناير 2025.

فضل شهر رجب ومكانته في الإسلام

شهر رجب هو أحد الأشهر الحرم التي ذكرها الله في قوله تعالى:

“إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ... مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ” (التوبة: 36).

خصوصية الشهر:

تحريم الظلم فيه.

مضاعفة الأجر للأعمال الصالحة.

وقوع حادثة الإسراء والمعراج، التي أسرى الله فيها بنبيه محمد -صلى الله عليه وسلم.

أفضل العبادات في شهر رجب

يحث العلماء على استثمار شهر رجب في التقرب إلى الله عبر العبادات التالية:

1. الإكثار من الذكر: المواظبة على "الباقيات الصالحات" مثل: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر.



2. الصيام: من الأعمال المستحبة في هذا الشهر.



3. قيام الليل: لصلاة الليل والدعاء فضل كبير في شهر رجب.



4. الصدقات: أجر الصدقة يتضاعف خلال الأشهر الحرم.



5. الدعاء والمناجاة: باب الدعاء مفتوح للحصول على بركات الشهر.



6. قراءة القرآن: لتعزيز الإيمان والاستعداد لرمضان.

نصائح لاستثمار شهر رجب

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن شهر رجب يمثل فرصة ذهبية للتقرب إلى الله من خلال:

المواظبة على الذكر والدعاء.

قراءة القرآن بتدبر.

تعزيز العبادات استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

شهر رجب مليء بالبركات، وهو فرصة لكل مسلم لاستغلال الطاعات ومضاعفة الحسنات، احرص على اغتنام هذه الفرصة لتعزيز إيمانك وقربك من الله.

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