موعد وقفة عرفات 2025 قبل حلول العام الجديد

موعد وقفة عرفات 2025.. تُعد واحدة من أعظم شعائر الإسلام وأكثرها روحانية، حيث يجتمع الحجاج من شتى بقاع العالم في التاسع من ذي الحجة على صعيد جبل عرفات، رافعين أكف الضراعة والدعاء إلى الله في مشهد يجسد وحدة الأمة الإسلامية.

ومع اقتراب عام 2025، يستعد المسلمون لـ وقفة عرفات 2025 المباركة التي تمثل الركن الأعظم من أركان الحج، والتي بها تتحقق ذروة الرحلة الإيمانية للحجيج.

موعد وقفة عرفات 2025

وتتسم وقفة عرفات بأجواء روحانية مميزة، حيث يبتهل المسلمون في كل مكان بالصلاة والدعاء والصيام، طمعًا في رضا الله ومغفرته، وفي هذا اليوم المبارك، تذوب الفوارق بين البشر، وتتجلى معاني الرحمة والمساواة، إذ يقف الجميع في مشهد مهيب يُذكر بيوم القيامة.

وقفة عرفات 2025

كما تعتبر جملة موعد عيد الأضحى المبارك 2025 في مصر، من الكلمات المفتاحية المهمة التي يرتفع معدل البحث عليها عبر محركات البحث العالمي جوجل وشبكات التواصل الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية الخاص بتفاصيل سداد تكاليف حج القرعة للعام 1446 هـ، وهذا ما سيقدمه الموجز فيما يلي.

موعد عيد الأضحى المبارك في العام القادم 2025 / 1446

وتظهر الحسابات الفلكية التي أجراها المعهد الدولي للفلك أن وقفة عرفات 2025 وموعد عيد الأضحى المبارك 2025 يوافق يوم الجمعة العام القادم 6 يونيو 2025، وتستمر حتى نهاية يوم الإثنين الموافق 9 من ذات الشهر في غالبية الدول العربية والإسلامية.

ويأتي عيد الأضحى المبارك في اليوم التالي ليوم عرفة، الذي يقف فيه حجاج بيت الله الحرام خلال هذا اليوم على جبل عرفة وذلك من أجل لتأدية أهم مناسك الحج في اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، قبل أن يذهبوا إلى مزدلفة بعد أذان المغرب.

وليس من الممكن الجزم بموعد عيد الأضحى رسميًا حتى الآن، حيث يرتبط موعد عيد الأضحى الدقيق ببرؤية هلال شهر ذي الحجة، الذي من المنتظر أن تدعو دار الإفتاء المصرية إلى تحريه مساء الثلاثاء 27 مايو القادم، وذلك بحسب تقويم أم القرى.

ولا تقل إجازة عيد الأضحى المبارك في مصر عن 4 أيام، وذلك ليحصل الموظفين والطلاب على إجازة من يوم الخميس 5 يونيو 2025 حتى يوم الثلاثاء 9 يونيو 2025، على أن يصدر مجلس الوزراء قرار رسمي بعدد أيام الإجازة.

موعد شهر رمضان المبارك هذا العام

وتوضح الحسابات الفلكية التي يجريها المعهد الدولي للفلك أن موعد شهر رمضان 2025- 1446 هـ و الذي يوافق يوم الجمعة 28 فبراير 2025 أو يوم السبت الموافق 1 مارس 2025، وعلى أن ينتهي الشهر الكريم هذا العام إما في يوم 28 أو 29 مارس 2025.

ومع ذلك فإن استطلاع هلال شهر رمضان الكريم رسميًا في أجزاء متنوعة حول العالم وهو ما سيحدد الموعد لشهر رمضان 2025- 1446، وستستطلع دار الإفتاء المصرية هلال شهر رمضان يوم 29 شعبان 1446 هـ وذلك استعدادًا لإعلان موعد شهر رمضان.

موعد عيد الفطر 2025

وبحسب الحسابات الفلكية المذكورة، فإن موعد عيد الفطر المبارك سيوافق يوم 29 مارس 2025 أو يوم 30 مارس 2025، وعلى أن تستطلع دار الإفتاء المصرية موعد عيد الفطر المبارك وتحدد الموعد الرسمي.

موعد إجازة عيد الفطر المبارك

ولا تقل إجازة عيد الفطر المبارك في مصر عن 3 أيام، حيث يحصل الموظفين والطلاب على إجازة من يوم الأحد الموافق 30 مارس 2025 حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025، وعلى أن يصدر مجلس الوزراء قرار رسمي بعدد أيام الإجازة.

موعد وقفة عرفات

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