موعد بداية شهر رمضان 2025 وإجازة عيد الفطر المبارك

موعد بداية شهر رمضان 2025.. مع اقتراب حلول العام الجديد 2025، تزايدت عمليات البحث عن موعد بداية شهر رمضان 2025 ، حيث يتصدر استفسار "متى يبدأ شهر رمضان" محركات البحث في مصر.

ويترقب الكثيرون معرفة الموعد الفلكي لأول أيام الشهر الكريم، في ظل أهمية هذا الحدث الديني الكبير بالنسبة للمسلمين حول العالم، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي موعد بداية شهر رمضان 2025، بالإضافة إلى موعد إجازة عيد الفطر المبارك.

موعد بداية شهر رمضان 2025

شهر رمضان 2025

يعد شهر رمضان من أشهر الشهور الهجرية التي تتميز بخصوصية روحانية وطقوس دينية خاصة عند المسلمين. هو الشهر التاسع من السنة الهجرية، وقد فضله الله سبحانه وتعالى على باقي أشهر العام. فرض الله صيامه على المسلمين، كما جاء في قوله تعالى: "شَهۡرُ رَمَضَانَ ٱلَّذِيٓ أُنزِلَ فِيهِ ٱلۡقُرۡءَانُ هُدٗى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَٰتٖ مِّنَ ٱلۡهُدَىٰ وَٱلۡفُرۡقَانِۚ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ ٱلشَّهۡرَ فَلۡيَصُمۡهُۖ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوۡ عَلَىٰ سَفَرٖ فَعِدَّةٞ مِّنۡ أَيَّامٍ أُخَرَۗ يُرِيدُ ٱللَّهُ بِكُمُ ٱلۡيُسۡرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ ٱلۡعُسۡرَ وَلِتُكۡمِلُواْ ٱلۡعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ ٱللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمۡ وَلَعَلَّكُمۡ تَشۡكُرُونَ".

يُعد "صوم رمضان" أحد أركان الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: "بُنِيَ الإسلامُ على خمسٍ: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا عبده ورسوله، وإقامة الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان".

موعد بداية شهر رمضان 2025

موعد شهر رمضان 2025

من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان لعام 2025 يوم السبت الموافق 1 مارس 2025، وفقًا للتوقعات الفلكية، ويستمر شهر رمضان 2025 لمدة 29 أو 30 يومًا، ويعتمد تأكيد الموعد النهائي على رؤية الهلال، حيث يتم تحديده بعد استطلاع الهلال من قبل دار الإفتاء المصرية في 29 من شهر شعبان 1446 هـ.

موعد بداية شهر رمضان 2025

كم يومًا يتبقى على بداية شهر رمضان 2025؟

وفقًا للتوقعات الفلكية، يتبقى حوالي 93 يومًا حتى بداية شهر رمضان الكريم لعام 2025، ومن الجدير بالذكر أن العديد من الدول العربية والإسلامية تعتمد على الرؤية الشرعية للهلال باستخدام المراصد الفلكية لتأكيد بداية الشهر.

موعد إجازة عيد الفطر 2025

وفقاً للتوقعات الفلكية، من المتوقع أن يكون عيد الفطر لعام 1446 هـ يوم الأحد 30 مارس 2025، ومع ذلك، سيتم إصدار قرار رسمي من مجلس الوزراء بشأن عدد أيام الإجازة.

موعد بداية شهر رمضان 2025

رؤية هلال رمضان في مصر والدول العربية

تولي دار الإفتاء المصرية اهتمامًا بالغًا لرؤية هلال شهر رمضان، حيث تعتمد في تحديد بداية الشهر الفضيل على استطلاع الهلال في يوم 29 من شهر شعبان، بناءً على هذه الرؤية، يتم الإعلان عن موعد بداية شهر رمضان في مصر.

كما تقوم العديد من الدول العربية والإسلامية بإجراء عمليات استطلاع لرؤية الهلال لضمان التوافق في تحديد موعد بداية الشهر بشكل دقيق.

وفي حال لم يتم رؤية الهلال، يبدأ شهر رمضان في اليوم التالي، مما يجعل تحديد بداية الشهر الفضيل عملية يتابعها الجميع ويظل موضوعًا للانتظار والتأكد حتى اللحظات الأخيرة.

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