موعد شهر رجب 1446.. تعرف على دعاء أول أيام الشهر الفضيل

موعد شهر رجب.. هو أحد الأشهر الحُرم في التقويم الهجري، يُعد من الشهور ذات المكانة الخاصة في قلوب المسلمين حول العالم.

وبناءً على ذلك ينتظره الكثيرون بفارغ الصبر لما يحمله من أجواء روحانية وفرصة للتقرب إلى الله عز وجل بالأعمال الصالحة والعبادات، كما أن التعرف على موعد شهر رجب هام جدًا عند المسلمين لأنه يُعتبر مقدمة لشهر رمضان المبارك، حيث يبدأ المسلمون فيه بالتهيئة الروحية والجسدية لاستقبال الشهر الكريم.

موعد شهر رجب

ويوضح الموجز في التقرير التالي موعد شهر رجب.، إذ تحدد دار الإفتاء المصرية من خلال استطلاع الهلال موعد شهر رجب بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 29 جمادى الآخرة لعام 1446 هجرية، الموافق 31 ديسمبر الجاري، بواسطة لجانها الشرعية المنتشرة في جمهورية مصر العربية.

وسبق أن أعلنت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها على الفيس بوك رؤية هلال شهر رجب 1446 هجرية، والذي قد يوافق أول أو ثاني أيام شهر يناير المقبل، وفقا للرؤية الشرعية.

ومن أجل معرفة موعد شهر رجب، أكدت الإفتاء أنه في حالة توافق الرؤية مع الحسابات الفلكية، سيكون بداية الشهر الفضيل في 1 يناير 2025، أو يتعذر رؤية الهلال فتصبح بداية الشهر 2 يناير.

موعد شهر رجب

موعد شهر رجب وفق الحسابات الفلكية

ووفقًا للحسابات الفلكية يكون موعد شهر رجب 2025، يوم الأربعاء الموافق الأول من يناير 2025 ، ويكون عدد أيامه فلكيًا 29 يومًا حسبما أعلنه المعهد القومي للبحوث الفلكية.

ما هو فضل شهر رجب؟

وشهر رجب هو الشهر السابع من شهور العام الهجري، وهو أحد الشهور الأربعة الحرم التي خصها الله تعالى بالذكر ونهى عن الظلم فيها، فقد قال تعالى: “إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم”.

هل لاستقبال شهر رجب دعاء معين؟

ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه استقبل شهر رجب بدعاء معين أو خصه ببعض الأدعية، ولكن يجوز للمسلم أن يدعو الله بما يحب من أدعية.

وفي هذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في رجب حديث، بل عامة الأحاديث المأثورة فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها كذب.

وقال ابن حجر رحمه الله: (لم يرد في فضل شهر رجب ولا صيامه ولا في صيام شيء منه معين، ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه حديث صحيح يصلح للحجة، وأما من صام من شهر رجب صياما كان يعتاده لأحاديث أخرى كصيام الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، أو صيام الاثنين والخميس، أو صيام يوم وإفطار يوم دون تخصيص لهذا الشهر بذلك فلا حرج فيه.

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