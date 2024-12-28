موعد أذان العصر اليوم السبت 28 -12- 2024 في مختلف المحافظات

يزداد البحث على محركات البحث جوجل، عن موعد أذان العصر اليوم السبت الموافق 28 ديسمبر 2024، والتي يحرص المسلمون على أدائها في وقتها المحدد،.

موعد أذان العصر اليوم

ويستعرض الموجز، فيما يلي موعد أذان العصر اليوم في القاهرة والإسكندرية، ومحافظات الأخرى

موعد أذان العصر في القاهرة: 2:45 م

موعد أذان العصر في الإسكندرية: 2:48 م

موعد أذان العصر في الجيزة: 2:45 م

موعد أذان العصر في أسيوط: 2:51 م

موعد أذان العصر في المنصورة: 2:42 م

موعد أذان العصر في الفيوم: 2:48 م

موعد أذان العصر في الزقازيق: 2:43 م

موعد أذان العصر في الإسماعيلية: 2:40 م

موعد أذان العصر في كفر الدوار: 2:47 م

موعد أذان العصر في أسوان: 2:50 م

موعد أذان العصر في قنا: 2:47 م

موعد أذان العصر في حلوان: 2:45 م

موعد أذان العصراليوم

موعد أذان العصر في البحيرة: 2:46 م

موعد أذان العصر في المنيا: 2:51 م

موعد أذان العصر في سوهاج: 2:50 م

موعد أذان العصر في بني سويف: 2:48 م

موعد أذان العصر في شبين الكوم: 2:45 م

موعد أذان العصر في بنها: 2:44 م

موعد أذان العصر اليوم في المحافظات

موعد أذان العصر في جرجا: 2:50 م

موعد أذان العصر في الحوامدية: 2:45 م

موعد أذان العصر في بلقاس: 2:42 م

موعد أذان العصر في أبو كبير: 2:42 م

موعد أذان العصر في قليوب: 2:45 م

موعد أذان العصر في طلخا: 2:42 م

موعد أذان العصر في كفر الشيخ: 2:44 م

موعد أذان العصراليوم

موعد أذان العصر في ملوي: 2:51 م

موعد أذان العصر في دكرنس: 2:41 م

موعد أذان العصر في إدفو: 2:49 م

موعد أذان العصر في بلبيس: 2:43 م

موعد أذان العصر في العريش: 2:32 م

موعد أذان العصر اليوم

موعد أذان العصر في أخميم: 2:50 م

موعد أذان العصر في المطرية: 2:45 م

موعد أذان العصر في منوف: 2:45 م

موعد أذان العصر في منفلوط: 2:52 م

موعد أذان العصر في دمياط: 2:40 م

موعد أذان العصراليوم

موعد أذان العصر في كفر الزيات: 2:45 م

موعد أذان العصر في الغردقة: 2:40 م

موعد أذان العصر في زفتى: 2:44 م

موعد أذان العصر في طهطا: 2:51 م

موعد أذان العصر في سمالوط: 2:51 م

موعد أذان العصر في حوش عيسى: 2:46م

فضل صلاة العصر

خصَّ الله عز وجل صلاة العصر بذكرها في القرآن الكريم، حيث وصفها بأنها الصلاة الوسطى، فقال تعالى: "حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّـهِ قَانِتِينَ" (البقرة - 238).

موعد أذان العصراليوم

كما جاء في الحديث النبوي: "مَن صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ"، والبردان هما: صلاة الفجر وصلاة العصر. (صحيح - جامع العلوم والحكم).

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