صلاة مرة واحدة في العمر.. تكفر ذنوبك وتجعلك اقرب الى الله

صلاة التسابيح هي واحدة من الصلوات المستحبة التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تعتبر من الصلوات المكفرة للذنوب، والتي تجمع بين أجر الصلاة وأجر الذكر والتسبيح. أوصى بها النبي ولو مرة واحدة في العمر، نظرًا لما لها من فضل عظيم لا يمكن تفويته، تُصلى منفردة في المنزل أو جماعة في المسجد، وتعد فرصة ثمينة ينبغي اغتنامها للحصول على مغفرة الذنوب ورفع الدرجات.

وتبين الموجز فيما يلي كيفية اداء وفضل صلاة التسابيح في السطور التالية

فضل صلاة التسابيح



لصلاة التسابيح ستة فضائل رئيسية تجعلها عبادة عظيمة ينبغي الحرص عليها:

1. مكفرة للذنوب: تجمع بين أجر الصلاة وأجر التسبيح، مما يجعلها سببًا في محو الذنوب.



2. مفرجة للكروب: تساعد المسلم على تفريج همومه واللجوء إلى الله عند نزول الشدائد.



3. ميسرة للعسير: تسهل الأمور وتقضي الحوائج بفضل ذكر الله.



4. قضاء الحاجات: جعلها الله وسيلة لتيسير الأمور وتحقيق الأمنيات.



5. الأمان من الروعات: تمنح المصلي شعورًا بالأمان والطمأنينة.



6. ستر العورات: تساعد على حفظ الإنسان من الذنوب وستر عيوبه.

صلاة التسابيح

طريقة صلاة التسابيح

تُصلى صلاة التسابيح بأربع ركعات، وتُؤدى كما يلي:

1. تبدأ كل ركعة بقراءة سورة الفاتحة وأي سورة قصيرة.



2. قبل الركوع تقول التسبيحات: "سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر" 15 مرة.



3. أثناء الركوع وبعد التسبيح المعتاد تقول التسبيحات المذكورة 10 مرات.



4. بعد الرفع من الركوع تقول التسبيحات 10 مرات.



5. أثناء السجود وبعد التسبيح المعتاد تقول التسبيحات 10 مرات.



6. بين السجدتين وبعد الدعاء المعتاد تقول التسبيحات 10 مرات.



7. في الجلوس للاستراحة قبل القيام للركعة التالية تقول التسبيحات 10 مرات.



8. تُكرر هذه الخطوات في كل ركعة، ليكون المجموع 75 تسبيحة في الركعة الواحدة، و300 تسبيحة في الصلاة كلها.

فضائل أخرى للصلاة بشكل عام



بالإضافة إلى فضل صلاة التسابيح، فإن الصلاة بصفة عامة لها فضائل عظيمة، منها:

نور للمسلم في الدنيا والآخرة.

تكفير الذنوب والخطايا.

رفع الدرجات ودخول الجنة.

انتظار الصلاة يعد رباطًا في سبيل الله.

الملائكة تدعو للمصلي حتى ينتهي من صلاته.



اغتنم فضل صلاة التسابيح



صلاة التسابيح هي هدية عظيمة من الله لعباده المؤمنين، وفرصة لتجديد الإيمان ومحو الذنوب. لذا، احرص على أدائها ولو مرة في حياتك، وعيش لحظات من الخشوع والقرب من الله.

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