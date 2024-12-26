دعاء الشفاء من الأمراض في ليلة الجمعة ويومها.. بماذا تدعوا؟

لم يرد أن يوم الجمعة على وجه التحديد لكي يدعوا المسلم بالشفاء من الأمراض والأوجاع، فباب الله مفتوح دائمًا وأبدًا لعباده وهو السميع المجيب، ولكن ليوم الجمعة قدسية عظيمة عند المسلمين وفيه ساعة إجابة كما ورد عن رسول الله.

ويوضح الموجز في السطور التالية فضل يوم الجمعة وما يمكن للمسلم الدعاء به لكي يبرأ من الأمراض.

يدعو الله

فضل يوم الجمعة

يوم الجمعة هو يوم عظيم في الإسلام، فيه ساعة إجابة خاصة، وقد وردت العديد من الأحاديث النبوية التي تشجع على الدعاء والتضرع إلى الله في هذا اليوم، خاصةً الدعاء للمريض.

ما هي أفضل الأدعية للمريض يوم الجمعة؟

وردت أدعية كثيرة في السنة النبوية للشفاء من الأمراض والأسقام والأوجاء نذكر منها:

"اللهم رب الناس، أذهب البأس، واشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما".

" أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق".

ويمكن للمسلم رقية نفسه يوم الجمعة وقراءة آية الكرسي، والمعوذتين، وسورة الإخلاص، وأول خمس آيات من سورة البقرة، والاستعاذة بكلمات الله التامة.

ويستحب للمسلم أن يدعوا بأسماء الله الحسنى وصفاته العلا، والتضرع إليه بطلب الشفاء والعافية للمريض.

ورد عن رسول الله أنه يوجد ساعة إجابة في يوم الجمعة، حيث يستجاب الدعاء فيها، عَن أبي هريرة  أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ، فَقَالَ: فِيه سَاعَةٌ لا يُوَافِقها عَبْدٌ مُسلِمٌ، وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّي يسأَلُ اللَّه شَيْئًا، إِلاَّ أَعْطَاهُ إِيَّاه وَأَشَارَ بِيدِهِ يُقَلِّلُهَا، متفقٌ عليه.

هل يوجد صيغة معينة للدعاء للشفاء من المرض؟

يقبل الله الدعاء من عباده ما داموا واثقين في قدرته ويرجوه بقلوب خاشعة راضية بكل قضاءه، حيث أن باب الله مفتوح لعباده ولكل من يدعوه ويمكن للمسلم أن يدعوا الله بجانب ما ورد عن رسول الله بكل ما لامس قلبه من أدعية مثل:

ربي اشفني واعف عني.

ربي ارزقني العفو والعافية في ديني وبدني.

رب طهر جسدي من الأوجاع والأسقام.

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