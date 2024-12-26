هل يشفي ماء زمزم من الأمراض؟ الإفتاء توضح الأسباب العلمية

هل يشفي ماء زمزم من الأمراض؟.. ماء زمزم هو أحد أعظم المعالم المقدسة فى الإسلام، ويعتبر مصدرًا للبركة والشفاء عند المسلمين، وقد ورد فى الاحاديث النبوية الشريفة أن ماء زمزم له فوائد عظيمة، وأنه يشرب بنية الشفاء والبركة.

لكن السؤال الذي يثير اهتمام الكثيرون هو ، هل يشفي ماءزمزم من الأمراض؟ وما هي الأسباب التي جعلت هذة البئر المباركة لم تجف على مر العصور؟، فى هذا التقرير ينشر موقع الموجز فيما يلي توضيح دار الافتاء المصرية عن السؤال المثار هل يشفي ماء زمزم من الأمراض؟ ، بناءً على النصوص الدينية والدراسات العلمية.

هل يشفي ماء زمزم من الأمراض؟

فضل ماء زمزم

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر موقعها الإلكتروني حول ما إذا كان ماء زمزم هو أفضل ماء على وجه الأرض، وطلب منها توضيح بعض النصوص الشرعية التي تبيِّن فضل هذا الماء.

وفي إجابة الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، أكد أن ماء زمزم هو أفضل ماء على وجه الأرض، بعد الماء الذي نبع من أصابع النبي الكريم، وأضاف المفتي أن شرف ماء زمزم يكمن في أنه كان يستخدم لغسل النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة "شق الصدر الشريف" على يد الملائكة، مستشهدًا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "كُنَّا نُسَمِّي زَمْزَمَ شَبَّاعَةَ، وَنَزْعُمُ أَنَّهَا نِعْمَ الْعَوْنُ عَلَى الْعِيَالِ".

هل يشفي ماء زمزم من الأمراض؟

هل يشفي ماء زمزم من الأمراض؟

وأوضح المفتي أن ماء زمزم يتمتع بفضل خاص، فهو يجمع بين ثلاثة معانٍ: الشفاء، الطعم، والشراب. واستشهد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ؛ فِيهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ وَشِفَاءٌ مِنَ السُّقْمِ"، الذي رواه الطبراني في معجميه "الأوسط" و"الكبير" عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما أشار المفتي إلى حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: "الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوهَا بِمَاءِ زَمْزَمَ"، وهو حديث أخرجه البخاري.

الارتواء من ماء زمزم

وفي هذا الصدد، أوضح الشيخ عبدالحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، أنه يُستحب للمسلم الإكثار من شرب ماء زمزم، والتضلع منه أي شرب كميات كبيرة حتى يتم الارتواء، كما شدد على ضرورة الدعاء عند شربه بأن يطهر الله قلبه، وأضاف الأطرش أنه لا حرج في استخدام ماء زمزم للوضوء أو الاغتسال، حيث يعتبر أطهر ماء على وجه الأرض، استنادًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ، إِنَّهَا طَعَامُ طُعْمٍ".

هل يشفي ماء زمزم من الأمراض؟

لماذا لا تنتهي مياه زمزم؟

وفيما يتعلق بعدم انتهاء مياه زمزم، أكد الأطرش أن استمرار تدفق ماء زمزم منذ آلاف السنين هو معجزة إلهية لا شك فيها، وهي دليل ملموس على قدرة الله سبحانه وتعالى ويجب التسليم بهذه المعجزة.

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