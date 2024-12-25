حكم الصلاة على مرتبة من الإسفنج.. دار الإفتاء توضح الرأي الشرعي

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالًا عبر موقعها الرسمي حول حكم الصلاة على مرتبة مصنوعة من الإسفنج، حيث أفاد السائل بأنه تم وضع مرتبة طولها أربعة أمتار وعرضها متر وربع في زاوية للصلاة عليها، وهي مكونة من قماش نظيف وطبقة إسفنج رقيقة لا يتجاوز سمكها سنتيمترًا واحدًا، وقد تم إعداد هذه المرتبة خصيصًا لتخفيف آلام الركب لدى كبار السن الذين يعانون من مشكلات صحية أثناء أداء الصلاة.

وتبين الموجز من راي دار الإفتاء في الصلاة على مرتبة من الاسفنج

رأي دار الإفتاء في الصلاة على مرتبة من الإسفنج

أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من الصلاة على مرتبة من الإسفنج، باتفاق الفقهاء من أهل السنة وأرباب المذاهب الأربعة، وذلك ما دامت هذه المرتبة لا تحول دون استقرار جبهة المصلي على الأرض أثناء السجود، وأوضحت الدار أن الهدف من استخدام هذه المرتبة، خاصةً لتخفيف الآلام عن كبار السن، يتفق مع مبادئ التيسير في الشريعة الإسلامية.

الصلاة علي مرتبة أسفنج

الاستشهادات من السنة النبوية والفقه الإسلامي

استشهدت دار الإفتاء بحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه:

"كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يُصَلِّي -أَوْ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُصَلِّيَ- عَلَى فَرْوَةٍ مَدْبُوغَةٍ"، رواه الإمام أحمد.

كما أضافت الدار أقوالًا من الفقه الإسلامي، منها ما ذكره ابن أبي شيبة في "المصنف" عن ابن عباس رضي الله عنهما:

"يسجد المريض على المِرْفَقَةِ -المخدة- والثوب الطيِّب"، وأيضًا ما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها:

"أنَّها رمدت عينُها فكانت تسجد على وسادةٍ من أَدَم".

الشروط الأساسية للصلاة على مرتبة الإسفنج

أوضحت دار الإفتاء أن الشرط الأساسي لصحة الصلاة على مرتبة الإسفنج هو عدم منعها لاستقرار الجبهة على الأرض، وهو ما يتحقق في الحالة المذكورة بالسؤال، وكما شددت على أن استخدام هذه الوسائل بهدف تخفيف المشقة والألم يتماشى مع روح الشريعة التي تقوم على التيسير ورفع الحرج.

استخدام المرتبة في الزوايا والمساجد

أشارت دار الإفتاء إلى أن إعداد مرتبة إسفنجية للصلاة عليها في الزوايا والمساجد، خاصة تلك التي يرتادها كبار السن أو الأشخاص الذين يعانون من آلام الركب، يُعتبر من الأعمال المحمودة التي تسهم في تسهيل أداء العبادة. كما أوضحت أن استخدام مثل هذه المراتب لا يتعارض مع تعاليم الشريعة، بل يساعد في تحسين تجربة الصلاة للمصلين.

وخلصت دار الإفتاء المصرية إلى أن الصلاة على مرتبة من الإسفنج جائزة شرعًا، ما دامت تحقق الشروط الشرعية، وخاصة إذا كانت تخفف المشقة عن المصلين، وأكدت الدار أن الدين الإسلامي يهدف إلى التيسير على الناس ورفع الحرج عنهم في أداء عباداتهم.

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