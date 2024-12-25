شروط وأحكام المسح على الجورب وفقًا لدار الإفتاء

أوضحت دار الإفتاء المصرية شروط وأحكام المسح على الجورب (الشراب)، مبيّنة الضوابط الشرعية المرتبطة بهذه الرخصة، التي تتيح للمسلمين التخفيف في الوضوء عند ارتداء الجوارب. وتطرقت إلى الشروط التي يجب توافرها وأحكام الفقهاء المختلفة حول هذا الموضوع، ويستعرض الموجز التفاصيل





الشروط الأساسية للمسح على الجورب

1. سترة القدمين بالكامل: يجب أن يغطي الجورب القدمين حتى الكعبين.



2. الطهارة عند الارتداء: يُشترط أن يتم ارتداء الجورب على طهارة كاملة.



3. الجورب المجلد: يُفضل أن يكون الجورب متينًا ويمكن السير به دون تمزق.



4. مدة المسح:

للمقيم: يوم وليلة.

للمسافر: ثلاثة أيام بلياليها.

تُحسب المدة من وقت المسح وليس من وقت ارتداء الجورب.

الخلاف حول الجوارب الخفيفة



أشارت دار الإفتاء إلى وجود اختلاف فقهي حول الجوارب الخفيفة. فقد أجاز بعض العلماء، مثل ابن تيمية وابن حزم الظاهري، المسح عليها دون شروط. بينما شدد الجمهور على ضرورة الالتزام بالشروط الشرعية.

متى يبطل المسح؟



ذكرت دار الإفتاء الحالات التي يُبطل فيها المسح، وهي:

1. نزع الجورب.



2. انتهاء المدة المحددة للمسح.



3. حدوث ما يوجب الغسل كالجَنابة أو الحيض.

كما أوضحت أنه لا يجوز المسح على الجوارب المثقوبة أو الشفافة عند أغلب العلماء.

حكم المسح على الأكمام بدلًا من غسل اليدين



نفت دار الإفتاء إمكانية المسح على الأكمام في الوضوء، مؤكدةً أن غسل اليدين إلى المرفقين فرض أساسي لا يُستبدل إلا في حالات التيمم.

استثناءات وتوضيحات فقهية



استشهدت الإفتاء بحديث المغيرة بن شعبة الذي يُثبت جواز المسح على الجوربين والنعلين. وأضافت أن بعض العلماء أجازوا المسح على الجوارب بشكل مطلق، سواء كانت سميكة أو رقيقة.



شددت دار الإفتاء على ضرورة الالتزام بالشروط الشرعية واستشارة العلماء في حال وجود أي التباس لضمان صحة العبادات.

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