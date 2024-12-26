في ثوان معدودة.. كيف ترقي نفسك بـ 7 آيات فقط من القرآن الكريم؟

السحر والحسد من الأمور المعترف بها الإسلام، بل وحث الشرع الحنيف المسلم على ذكر الله دائمًا وتحصين نفسه وولده وماله بما استطاع من آيات وأذكار، ولكن في ظل الانشغال والبحث عن الرزق، قد يقصر البعض في تحصين نفسه، ثم نجده يسأل عن طريقة سهلة للرقية ذاته أو ماله، ويوضح الموجز في السطور التالية أسهل رقية شرعية لتحصين النفس كما ورد في السنة النبوية.

كيف ترقي نفسك في أقل من دقيقة؟

ورد في السنة النبوية العديد من السور والآيات والأدعية التي يمكن للمسلم بها تحصين نفسه من النظرة والسحر والحسد، ومنها سورة البقرة، والأحاديث والمعوذات التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُعيذ بها نفسه وكذلك سيدنا الحسن والحسين.

رقية الحسد

ومنها هذه الأذكار:

- أذهب الباس رب الناس، اشفِ وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقمًا..

- أعوذ بكلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة.

ومما ورد من أدعية النبي صلى الله عليه وسلم- بأنه كان يرقي بالمعوذتين، كما في صحيح البخاري، ومسلم، عن عائشة -رضي الله عنها- أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذتين، وينفث، كلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه، وأمسح عنه بيده، رجاء بركتها.

وفي سنن الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، عن أبي سعيد قال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما، وترك ما سواهما.

ومما ورد أنه كان يرقي بعض أصحابه فيقول: بسم الله أرقيك، من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس، أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك. رواه مسلم.

كيف ترقي نفسك في أقل من دقيقة؟

يجوز للمسلم أن يرقي نفسه أو غيره بفاتحة الكتاب فقط، فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن ناسًا من أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كانوا في سفر، فمروا بحي من أحياء العرب، فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب، فقال رجل منهم: نعم، فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل، فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك للنبي -صلى الله عليه وسلم-، فأتى النبي -صلى الله عليه وسلم- فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب، فتبسم وقال: (وما أدراك أنها رقية)؟ ثم قال: (خذوا منهم، واضربوا لي بسهم معكم). رواه مسلم.

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