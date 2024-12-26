صيغة دعاء دخول المنزل الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم

الدعاء هو الجسر الذي يربط العبد بربه، وهو وسيلة سهلة وبسيطة لتعزيز الإيمان وتقوية الصلة بالله سبحانه وتعالى،من بين هذه الأدعية المهمة، يبرز دعاء دخول المنزل كإحدى السُنن النبوية التي توارثها المسلمون جيلاً بعد جيل، لما يحمله من معانٍ روحية وفوائد دنيوية عظيمة.

صيغة دعاء دخول المنزل

ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعاء مستحب عند دخول المنزل، كما جاء في الحديث الشريف: "إذا ولَجَ الرَّجلُ بيتَهُ، فليقُل: اللَّهمَّ إنِّي أسألُكَ خيرَ المولجِ، وخيرَ المخرَجِ، بسمِ اللَّهِ وَلَجنا، وبسمِ اللَّهِ خرَجنا، وعلَى اللَّهِ ربِّنا توَكَّلنا، ثمَّ ليسلِّم علَى أَهْلِهِ".

وفي رواية أخرى:

"بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا".

فضل دعاء دخول المنزل

يعد الالتزام بـ دعاء دخول المنزل والخروج منه من الأمور التي تعود بالنفع الكبير على حياة المسلم، ومن أبرز فضائله:

حماية من الشياطين: ورد في الحديث الشريف أن ذكر الله عند دخول المنزل وعند تناول الطعام يطرد الشياطين ويمنعهم من المبيت أو مشاركة أهل البيت في الطعام.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دخلَ الرَّجُلُ بيتَه فذكرَ اللهَ عزَّ و جلَّ عندَ دُخولِه و عِندَ طعامِه؛ قالَ الشَّيطانُ: لا مَبيتَ لكُم و لا عَشاءَ".

دعاء

تحقيق البركة: يضفي الدعاء بركة على المنزل وأهله، ويجلب السكينة والطمأنينة.

تقوية الصلة بالله: يجعل الدعاء المسلم دائم الذكر لله، مما يعزز علاقته بربه ويشعره بالأمان والاطمئنان.

نصائح لتطبيق سنة الدعاء في الحياة اليومية

احرص على تعليم أفراد أسرتك الدعاء، خاصة الأطفال، لتعزيز ارتباطهم بالدين.

اجعل الدعاء عادة يومية عند الدخول والخروج من المنزل، فهو لا يستغرق سوى ثوانٍ لكنه يحمل أجرًا عظيمًا.

تذكر أن الأذكار تحفظ المسلم من الشرور وتمنحه بركة في كل خطوة.

دعاء دخول المنزل ليس مجرد كلمات تُقال، بل هو عبادة تعكس اتباع المسلم لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق له فوائد دينية ودنيوية، بالالتزام بهذا الدعاء، ينال المسلم الحماية والبركة في منزله، ويُحكم صلته بالله عز وجل، ما ينعكس إيجابيًا على حياته اليومية.

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