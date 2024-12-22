دعاء راحة البال وعدم التفكير.. يجلب لك السعادة ومستجاب

دعاء راحة البال وعدم التفكير.. يتعرض كافة الأشخاص لضغوطات مختلفة في هذه الحياة، وليس هناك أفضل من التقرب إلى الله والاستغفار والتوجه إليه تعالى بالأدعية التي تعتبر من أفضل العبادات التي تساعد الإنسان على التخلص من حالة الحزن والخوف التي تواجهه.

دعاء راحة البال وعدم التفكير

وسيعرض لكم الموجز دعاء راحة البال وعدم التفكير وبعض الأدعية الأخرى وهي كالتالي .

يا رب ارزقني بالخير كما رزقت يعقوب بيوسف، وأكرمني كرمًا لا مثيل له، واغفر لي، وارحمني.

إني اسألك يا رب العالمين أن ابعد عني شتات الأمر والفكر عن ذهني، وتقرب كل ما هو خيرًا لي.

رب العرش العظيم إني اسألك باسمك أن ترزقني راحة البال، وابعد عني القلق، والتفكير السيء، ولا ترهق تفكيري بما لا يفعل شيئًا سوى الإيذاء.

اللهم إليك رفعت يدي، فتقبل توبتي، واغفر لي جميع الخطايا، وارحم ضعفي، وارزقني نصيبا من كل خير فأنت أرحم الراحمين.

اللهم ارزقنا الفرج، فقد ملأ الحزن والقلق قلوبنا، وامنحنا السعادة، ارزق كل مريض الشفاء، ويسر لنا جميع الأمور، واحفظ من نحب.

ومن دعاء راحة البال وعدم التفكير، اللهم إني أسألك الصبر عند القضاء، ومنازل الشهداء، وعيش السعداء، والنصر على الأعداء، ومرافقة الأنبياء، يا رب العالمين. ربّ إني أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عنّي شتات العقل والتفكير، ربّ إنّ في قلبي أمورًا لا يعرفها سواك فحققها لي يا رحيم، ربّ كن معي في أصعب الظروف وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام .

ويمكن أيضًا ترديد دعاء راحة البال وعدم التفكير على الحو التالي:

. ويمكن أيضًا ترديد إني سألك يا الله ألا تحرمنا من رحمتك وعطائك، وألا تمنع عطاياك عني بسبب سوء ما عندي، ولا تعاملني بقبيح عملي.

إني أدعوك يا رب العالمين أن اصرف عني كل هم، وارزقني راحة البال والنفس.

يا رب العالمين أرجوك، واطلب منك الرزق والصحة والعافية، وراحة البال، وبعد الهم والمشكلات.

اللهم يا جابر خاطر المكسور، اجبر بخاطري وابعد عني كل ما يرهق تفكيري، ويسبب لي حزن في قلبي، وخفف عني الألم، وابعد القلق والتفكير السيء عني.

ادعوك يا رب أن تطهر قلبي، وتزيل عنه كل ضيق، ويسر لي أمري، وأنت تعلم أن قلبي لا يحمل إلا كل خير.

اقرأ أيضا :دعاء استقبال العام الجديد 2025 لجلب الخير والبركة

بالذكر واليقين بالله.. إليك أفضل دعاء لسداد الديون