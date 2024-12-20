فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة.. يريح القلب ومجيب الدعاء

فضل الصلاة على النبي.. تعتبر من أفضل العبادات وأعظم القربات التي يتقرب بها المسلم إلى الله، وقد حثنا عليها القرآن الكريم والسنة النبوية.

وقال الله تعالى: "إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا" وبالتالي يزداد فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة، لما لهذا اليوم من مكانة عظيمة في الإسلام.

فضل الصلاة على النبي

ويوم الجمعة هو سيد الأيام، وبالتالي يكثر الناس من ترديد فضل الصلاة على النبي، فقد ورد في الحديث الشريف عن النبي ﷺ أنه قال: "إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خُلق آدم، وفيه قُبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا عليّ من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة عليّ".

ويدل هذا الحديث على أن الصلاة على النبي يوم الجمعة لها فضل خاص، حيث تُعرض على النبي، فيكون للمصلي أجرٌ عظيم وبركة في الدنيا والآخرة.

الموجز ينقل لكم خلال السطور التالية فضل الصلاة على النبي، خاصة وأن الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم تُطهر النفس من الخبث، وتُشفي القلب من كل مرض يحول بينه وبين ربه، فما زال المؤمن يصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى يلقى ربه بقلب سليم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال : (صلوا علي فإن الصلاة علي زكاة لكم)

وبالتالي تجلب فضل الصلاة على النبي الكثير من الفضائل، منها: مغفرة الذنوب، ونيل شفاعة النبي يوم القيامة، وزيادة القرب من الله، وقد ورد عن النبي أنه قال: "من صلى عليّ صلاة، صلى الله عليه بها عشرًا" [رواه مسلم].

فضل الصلاة على النبي

ولذلك، يُستحب الإكثار من الصلاة على النبي ﷺ يوم الجمعة، سواء أثناء الصلاة، أو في أوقات الخطب، أو بين الأذان والإقامة، أو حتى في الخلوات.

ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: (من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا، ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مائة، ومن صلى علي مائة كتب الله له براءة من النفاق بين عينيه، وبراءة من النار وأنزله الله يوم القيامة مع الشهداء).

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