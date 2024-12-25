دعاء البرد الشديد كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.. ردده الآن

دعاء البرد الشديد.. تشهد البلاد تقلبات جوية مصحوبة بالبرد القارس في مختلف المحافظات، ومن هنا يبحث الكثيرون عن دعاء البرد الشديد للتضرع به وتخفيف البرودة عنهم.

ويقدم موقع الموجز بعض الأدعية التي يمكن الدعاء بها في مثل هذه الأوقات، مستعرضًا الأذكار المأثورة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم لتقليل شدة البرد، والتمسك بها كوسيلة لطلب العون من الله في مواجهة تقلبات الطقس القاسية.

دعاء البرد الشديد

دعاء البرد الشديد

وفيما يتعلق بالدعاء في البرد الشديد، أكد العلماء أنه لا توجد صيغة ثابتة، ولكن هناك بعض الأدعية التي يمكن ترديدها عند الشعور بالبرد أو في حالات التقلبات الجوية القارسة، مثل:

"اللهم في هذا البرد القارس، نستودعك كل من لا مأوى له، وكل من لا لباس له، وكل من لا دفء له، وكل من لا معيل له، وكل مبتلى وكل مفقود وكل مريض وكل جريح وكل أسير، اللهم نستودعك كل من يتألم وكل من يسألك الستر والعافية في الدنيا والآخرة، فاحفظهم بحفظك وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين".

أدعية البرد القارص

“اللهم صيبًا نافعًا، اللهم صيبًا هنيئًا، اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك، اللهم إني أسالك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، اللهم اجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها، وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها، وشر ما فيها، وشر ما أرسلت به، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته”.

دعاء البرد الشديد

دعاء البرد الشديد كما ورد عن النبي

ذكرت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الإلكتروني دعاء البرد الشديد الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال: «إذا كان يومٌ شديد الحرارة، ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل السماء والأرض، فإذا قال الرجل: لا إله إلا الله، ما أشد حر هذا اليوم، اللهم أجرني من حر جهنم، قال الله لجهنم: إن عبدي استجارني من حرِّكِ، فإني أشهدك أني أجرته منك. وإذا كان يومٌ شديد البرد، ألقى الله سمعه وبصره إلى أهل الأرض، فإذا قال العبد: لا إله إلا الله، ما أشد برد هذا اليوم، اللهم أجرني من زمهرير جهنم، قال الله لجهنم: إن عبدي استجارني من زمهريرك، فإني أشهدك أني أجرته». وعند سؤال الصحابة عن زمهرير جهنم، قال النبي: «هو بيت يُلقى فيه الكفار يتمايزون من شدة برده».

دعاء البرد الشديد

اقرأ أيضا:

نجل مرسى فى دعاء شتوى للمعزول :اللهم كن لأبي في خلوته ونيساً واجعل هذا البرد على جسده سلاما ودفئاً

دعاء البرد الشديد عن النبي صلى الله عليه وسلم.. دار الإفتاء المصرية