هل يجوز الصيام عن المتوفي؟.. صيام أيام لم يضمها.. أمين الفتوى يجيب

الصيام عن المتوفي.. أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال جاء من شاب يقول: "السلام عليكم ورحمة الله.. توفي أبي وكان مريض لا يصوم بسبب مرضه وقبل زواجه وفي بدايته كان لا يصوم فكيف نوفي عنه ذلك؟"، ولذا سيعرض لكم الموجز فيما يلي الرد على هذا السؤال.

حكم دار الإفتاء المصرية وأمين الفتوى

هل يجوز تعويض الصيام للمتوفي؟

وصرح الشيخ عويضة عثمان، خلال برنامج "فتوي الناس" الذي يعرض على فضائية الناس أن: "هذا السؤال يتردد كثيراً عليه خاصة فى شهر رمضان.. وعلينا التفريق بين نوعين من المرض.. مرض يرجي شفاؤه مثل نزلات البرد والعمليات التي تحتاج أيام قليلة للشفاء وبالتالي يمكن أن يفطر فى بعض الأيام فى شهر رمضان.. وهناك مرض لا يرجئ شفاؤه مثل الأمراض المزمنة ويطلب منه الطبيب عدم الصيام".

وتابع قائلاً: "المرض الذي يجري شفاؤه "عدة من أيام أخر".. وأمر مفروغ منه وعقب الشفاء يقضي ما عليه من أيام وفى القضاء لا يشترط التتبع والأهم ان يقضي من عليه كل أسبوع يوم أو يومين وهكذا.. والمرض الذي لا يرجي شفاؤه حيث يمكن أن يطعم عن كل يوم مسكيناً.. ويعامل معاملة كبير السن والأمر هنا سهل وميسور للغاية.. والإنسان عليه إطعام من الميراث الذي يتركه الميت ومن باب الفضل ويمكن للأبناء أن يقضوا عنهم إذا لم يكن له ميراثا".

ويقول النبي ﷺ: "من مات وعليه صيام صام عنه وليه إذا مات وعليه قضاء من رمضان، أو صوم نذر شرع لأقربائه أن يصوموا عنه، فإن صام عنه واحد أو جماعة فقد أحسنوا، جزاهم الله خيرًا، إذا صام عنه واحد جميع الأيام، أو صام جماعة: هذا صام ثلاثة وهذا صام أربعة، وهذا صام يومين، فقد أحسنوا، جزاهم الله خيرًا؛ لأنه ﷺ قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه".

ويعني ذلك أن السنة لأقربائه أن يصوموا عنه، حيث إن كان قضاء رمضان صاموا عنه، وإن كان كفارة متتابعة صاموها متتابعة كشهرين متتابعين يصومها واحد متتابعة منهم ويستحب له ذلك، فإن كان يوم واحد صامه عنه بعض أقاربه من رمضان أو نذر.

هل يجوز الصيام عن المتوفي

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