أدعية الرياح تتصدر محركات البحث مع التقلبات الجوية في مصر

دعاء الرياح.. تشهد مصر خلال الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2024 تقلبات جوية قوية، أبرزها نشاط الرياح في جميع المحافظات، ما دفع الكثير من المسلمين للبحث عن أدعية الرياح المستحب ترديدها وقت اشتدادها.

وقد أشارت دار الإفتاء المصرية إلى أهمية الأدعية الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الظروف.

ويبين الموجز بعض من أدعية الرياح المستحبة عن الرسول الكريم

أدعية الرياح المستحبة عن النبي

من الأدعية المأثورة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم عند اشتداد الرياح، ما رُوي عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي كان يقول:

«اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ» (رواه مسلم).

ومن الأدعية المستحب ترديدها:

«اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابًا، اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا».

«اللهم إنا نسألك من خيرِ هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أُمرت به ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أُمرت به».

«اللهم يا رازق السائلين، ويا راحم المساكين، ارزقني يا أرحم الراحمين».

دعاء الرياح



الدعاء وقت الرياح مستجاب

أوضحت دار الإفتاء أن ترديد دعاء الرياح يُستحب شرعًا، حيث يسأل المسلم ربه خيرها وخير ما تحمله، ويستعيذ به من شرها وشر ما تحمله، وكما يُستحب أن يفزع المسلم لصلاة ركعتين عند اشتداد الرياح، وأن يجعل هذا الوقت فرصة للتقرب إلى الله عز وجل.

دعاء الريح: اللهم اجعلها رياحًا ولا تجعلها ريحًا

رُوي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا هبَّت الريح جثا على ركبتيه وقال:

«اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رَحْمَةً وَلا تَجْعَلْهَا عَذَابًا، اللَّهُمَّ اجْعَلْهَا رِيَاحًا وَلا تَجْعَلَهَا رِيحًا» (رواه الطبراني والإمام الشافعي).

التقلبات الجوية تحث على الدعاء

مع استمرار نشاط الرياح خلال الأيام المقبلة، يحرص المسلمون على التضرع إلى الله بالدعاء ليجعل هذه الرياح رحمة لا عذابًا، ويُعد الدعاء وقت الرياح من الأوقات المستجاب فيها الدعاء، ما يعزز أهمية الالتزام بالسُّنة النبوية في مثل هذه الظروف.

نصيحة دار الإفتاء

تنصح دار الإفتاء المسلمين بعدم الغفلة عند التقلبات الجوية، والتوجه بالدعاء والصلاة، والالتزام بالأدعية الواردة في السُّنة النبوية، لما فيها من خير وبركة ورحمة.

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