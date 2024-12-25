حالة الطقس غدا الخميس 26-12-2024.. انخفاض في درجات الحرارة ونشاط للرياح

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن توقعاتها لـ حالة الطقس غدا الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، مؤكدة استمرار الأجواء الشتوية المائلة للبرودة على أغلب الأنحاء، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري، وذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية لـ حالة الطقس غدا الخميس.

وينشر "الموجز" كل ما يخص حالة الطقس غدا الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024، وأهم الظواهر الجوية المتوقعة، وبيان بدرجات الحرارة، وذلك ضمن خدمة يومية يقدمها للقراء.

حالة الطقس غدا الخميس 26 ديسمبر 2024

ومن جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا الخميس مائل للبرودة نهارًا علي القاهرة الكبري والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء علي جنوب سيناء، وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر علي أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع علي المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

حالة الطقس

وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار الطقس البارد والانخفاض الملحوظ قي درجات الحرارة، وتكون الشبورة المائية علي المسطحات المائية والأماكن الزراعية.

وأوضحت الأرصاد نشاط رياح علي القاهرة الكبري والوجه البحري وغرب البلاد علي فترات متقطعة.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وفيما يتعلق بحالة البحر المتوسط فستكون مضطربة غربًا وارتفاع الموج من 3:2 متر واتجاه الرياح شمالية غربية.

أما عن حالة البحر الأحمر فستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1: 1.5 متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية.

كيف اعرف درجة حرارة الطقس؟

ويمكنك التعرف علي درجة حرارة الطقس، من خلال البيانات اليومية لهيئة الأرصاد الجوية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث تُقدم كل ما يخص حالة الطقس سواء الظواهر الجوية أو درجات الحرارة.

درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 26 ديسمبر

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 26 ديسمبر 2024 بمختلف المدن والمحافظات المصرية علي النحو التالي، القاهرة والوجه البحري العظمى 18 والصغري 10، والسواحل الشمالية العظمي 17 والصغري 8، وشمال الصعيد العظمي 18 والصغري 4، وجنوب الصعيد 23 والصغري 8.

حالة الطقس في الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بحالة الطقس في الأيام المقبلة، فمن المتوقع استمرار الأجواء الشتوية والتي قد تصل لحد الصقيع، مما يؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة، يصاحب ذلك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس، فضلًا عن سقوط الأمطار الخفيفة وقد تكون متوسطة يوم الجمعة القادم علي السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري علي فترات متقطعة.

حالة الطقس

متى يتحسن الطقس في مصر؟

وبخصوص موعد تحسن الأحوال الجوية في مصر، فمن المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي حتي نهاية شهر ديسمبر، مع استمرار تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر، فضلًا عن نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، وسقوط الأمطار علي السواحل الشمالية.

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