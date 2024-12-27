حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة.. الإفتاء تجيب

حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة.. ورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال يتعلق بحكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة، حيث طرح السائل استفسارًا حول رجل يمتلك محل بقالة ويؤدي صلاته فيه، وإذا مرّ عليه أحد وألقى عليه السلام، يرد عليه بالإشارة بيده، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.



حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة

ومن جانبها، أجابت دار الإفتاء بأن حكم رد السلام بالإشارة أثناء الصلاة هو أمر مشروع ولا يفسد الصلاة باتفاق الفقهاء. لكن اختلف العلماء في درجة مشروعية هذه الإشارة، حيث يرى بعض الفقهاء من المالكية ومن وافقهم أنه يجب الإشارة ردًا للسلام إذا كان المصلي في حالة فردية، في حين يرى الشافعية والحنابلة أن الإشارة مستحبة ولا مانع من القيام بها أثناء الصلاة، أما الحنفية ومن يتبعهم، فقد ذهبوا إلى كراهية هذه الإشارة أثناء الصلاة.

دار الإفتاء المصرية

الافتاء تجيب حكم رد السلام أثناء الصلاة

وفيما يتعلق بحالة السائل الذي يمر عليه شخص ويسلم عليه أثناء صلاته في محل بقالته، فقد أكدت دار الإفتاء أن الإشارة التي يرد بها السلام هي أمر جائز شرعًا، ولا تفسد الصلاة، بل هي مقبولة من الناحية الفقهية ولا حرج فيها، وبناء على ذلك، يعتبر رد السلام بالإشارة في هذه الحالة مستحبًا ولا يؤثر سلبًا على صحة الصلاة.

دار الإفتاء توضح حكم قراءة القرآن بالموسيقى

وفي سياق اخر، اجابت دار الإفتاء بعد إقدام البعض على تكرار الفعل المحرم شرعًا وقيامهم بقراءة القرأن بالموسيقى، حيث أكدت الدار أن القرآن الملحن بالموسيقى، ليس هو القرآن الذي أنزله الله على رسوله، وتعبدنا بتلاوته التي تلقيناها عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأننا إذا أجـزنا قـراءة القرآن ملحنًا تلحينًا موسيقيًّا وسماعه مصحوبًا بآلات الموسيقى، نكون قد حـرفنا كـتاب الله وبدلناه، وفي ذلك ضـيـاع الدين وهلاك المسلمين.

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