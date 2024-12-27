ما حكم قص الأظافر وأثره على الوضوء؟.. الإفتاء توضح

تُعد الطهارة شرطًا أساسيًا لصحة الصلاة، ويترتب على ذلك العديد من الأسئلة المتعلقة بأحكام الوضوء، ومنها تأثير قص الأظافر على صحة الوضوء، وأجر الوضوء بالماء البارد في الشتاء مقارنة بالماء الدافئ، ويستعرض الموجز في هذا التقرير الإجابة عن هذه المسألة بشكل مفصّل.

هل قص الأظافر ينقض الوضوء؟

أوضح الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن قص الأظافر لا ينقض الوضوء، فإذا قام الشخص بالوضوء ثم قص أظافره، فإن وضوءه يظل صحيحًا ولا حاجة لإعادته.

قص الأظافر والوضوء

نصيحة مستحبة

أضاف الشيخ شلبي أنه من المستحب للمسلم أن يقص أظافره قبل الوضوء إن أمكن، لأن ذلك يُعَدّ من تمام النظافة والطهارة.

حالة الجنابة أو الحيض

أشار الشيخ شلبي إلى رأي عند الشافعية، وهو أنه يُستحب لمن كان على جنابة، أو للمرأة الحائض أو النفساء، عدم إزالة الشعر أو تقليم الأظافر إلا بعد الاغتسال، وذلك لتحصل الطهارة الكاملة.

أجر الوضوء بالماء البارد في الشتاء

أجاب الدكتور محمود شلبي عن هذا التساؤل المتعلق بـ هل الوضوء بالماء البارد أعظم أجرًا؟، مشيرًا إلى أن الوضوء بالماء البارد في فصل الشتاء له فضل عظيم، خصوصًا إذا صبر المسلم عليه.

واستدل بالحديث النبوي: "ألا أدلكم على ما يرفع به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قالوا: بلى يا رسول الله! قال: إسباغ الوضوء على المكاره".

الوضوء بالماء الدافئ

وأوضح شلبي أن الوضوء بالماء الدافئ أيضًا صحيح ولا حرج فيه، بل إن استخدام الماء الدافئ قد يساعد في تحسين إسباغ الوضوء وإتمام الطهارة بشكل أفضل.

حكم الوضوء بالماء الساخن

تحدث الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، عن تفضيل استخدام الماء الدافئ في الوضوء خلال الشتاء، حيث يساعد على إسباغ الوضوء وإتمامه كما ينبغي، كما أنه أبلغ في إزالة الأوساخ وتحقيق النظافة.

نصيحة عملية:

من الأفضل استخدام الماء الدافئ لتيسير الوضوء في البرد القارس.

لكن إذا اختار المسلم الوضوء بالماء البارد وصبر على ذلك، فإن له أجرًا عظيمًا لما فيه من تحمل المشقة في سبيل العبادة.

اقرأ أيضًا

ما ثواب من أفطرت ولم تكمل صيام يوم الخميس لعذر؟.. الافتاء تجيب

الاحتفال برأس السنة الميلادية وحكمه في الإسلام.. الإفتاء توضح