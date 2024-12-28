مواقيت الصلاة اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 في القاهرة والمحافظات.. صلاتك نجاتك

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة تُعتبر الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عبادة عظيمة تُبيّن العلاقة الوثيقة بين العبد وربه. فقد ورد عن النبي محمد ﷺ قوله:"بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلًا".

ويرصد موقع الموجز مواقيت الصلاة اليوم السبت 28 ديسمبر 2024 في القاهرة والمحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:17 ص

وقت صلاة الظهر 11:57 ص

وقت صلاة العصر 45: 2م

وقت صلاة المغرب 5:04 م

وقت صلاة العشاء 6:26

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:24 ص

وقت صلاة الظهر 12:01ص

وقت صلاة العصر 2:47م

وقت صلاة المغرب 5:05 م

وقت صلاة العشاء 6:29 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:14ص

وقت صلاة الظهر 11:52 ص

وقت صلاة العصر 2:40 م

وقت صلاة المغرب 4:59 م

وقت صلاة العشاء 6:21 م

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:02ص

وقت صلاة الظهر 11:44ض

وقت صلاة العصر 2:37 م

وقت صلاة المغرب 4:57 م

وقت صلاة العشاء 6:17 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:04 ص

وقت صلاة الظهر 11:50 ص

وقت صلاة العصر 48: 2م

وقت صلاة المغرب 5:10 م

وقت صلاة العشاء 6:27م

كما أشار النبي ﷺ إلى أهمية الصلاة قائلاً:"رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ليست مجرد عبادة فحسب، بل هي وسيلة للمناجاة وطلب القرب من الله عز وجل،وقد فرضت الصلاة على المسلمين في مكة قبل الهجرة، خلال رحلة الإسراء والمعراج، حيث جاءت كواجب دائم على كل مسلم بالغ عاقل، سواء كان ذكرًا أو أنثى، كما أن الصلاة تُظهر مدى اهتمام الإسلام بتعزيز العلاقة الروحية مع الله في جميع الأوقات والظروف لما لها من مكانة خاصة في الإسلام، فهي أول عبادة فُرضت وأول ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة.

مواقيت الصلاة

فقد جاء عن النبي ﷺ:"أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله"، كما ذُكر أن الصلاة فرضت بدايةً خمسين صلاة يوميًا، ثم خُففت إلى خمس مع بقاء أجرها كما لو كانت خمسين، تأكيدًا على أهميتها، و هي عمود الدين، ولا يُعذر المسلم البالغ العاقل في تركها إلا لسبب شرعي معتبر، كالحيض والنفاس بالنسبة للمرأة، ولا يُطلب منها القضاء بعد انتهاء العذر، وتركها يُعد من الكبائر، وقد اختلف العلماء في عقوبة تاركها، فالبعض قال باستتابته، وإن لم يتب يُحبس، بينما ذهب آخرون إلى أنه يُقتل حدًا لا كفرًا بعد بيان أهمية الصلاة له.

ووردت الصلاة في العديد من الآيات التي تؤكد على أهميتها، منها قول الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾سورة البقرة الآية 43، ﴿حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ﴾ سورة البقرة الآية 238.

وأخيراً الصلاة في القرآن تمثل قمة العبادة والطاعة، وتأتي دائمًا مقرونة بأوامر أخرى كإيتاء الزكاة والإيمان بالله، مما يعكس دورها المحوري في حياة المسلم، وهي ليست مجرد فرض ديني، بل هي منهج حياة يومي يُجدد الصلة بالله ويُهذب النفس ويرتقي بالروح، والمحافظة عليها هي عنوان نجاح المسلم في الدنيا والآخرة، وتُعد معيارًا لصلاح الأعمال وقبولها عند الله عز وجل.

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