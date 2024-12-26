مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 في القاهرة والمحافظات.. صلاتك نجاتك

مواقيت الصلاة اليوم.. تمنح الصلاة للنفس البشرية راحة وسكينة، وتساهم في تحقيق التوازن النفسي والروحي، فهي تجسد الغاية الأسمى من وجود الإنسان وهي لعبادة الله وحده، ويشعر الإنسان بفضلها بارتباط دائم بربه، وهذا يعزز إحساسه بالأمان الروحي والاطمئنان، قال الله تعالى:﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونِ إنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ﴾ سورة الذاريات الآية 56-58.

ويرصد موقع الموجز مواقيت الصلاة اليوم الخميس 26 ديسمبر 2024 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة اليوم

والصلاة تقود الإنسان ليصبح أكثر سعادة وعدلاً وأقرب للتوازن النفسي، والأتقياء الصالحون هم الأكثر استقرارًا وسلامًا نفسيًا،قال الله تعالى:﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ سورة النحل الآية 97، وإقامة الصلاة تُبعد النفس عن الفحشاء والمنكر، وتُدخِلها في دائرة التقوى والصلاح، قال الله تعالى:﴿اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ﴾سورة العنكبوت الآية 45.



مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:16 ص

وقت صلاة الظهر 11:56 ص

وقت صلاة العصر 44: 2 م

وقت صلاة المغرب 5:03 م

وقت صلاة العشاء 6:25 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:23 ص

وقت صلاة الظهر 12:00 ص

وقت صلاة العصر 2:46 م

وقت صلاة المغرب 5:04 م

وقت صلاة العشاء 6:28 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:13 ص

وقت صلاة الظهر 11:52 ص

وقت صلاة العصر 2:38 م

وقت صلاة المغرب 4:58 م

وقت صلاة العشاء 6:20 م

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:01 ص

وقت صلاة الظهر 11:43 ص

وقت صلاة العصر 2:36 م

وقت صلاة المغرب 4:56 م

وقت صلاة العشاء 6:16 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:04 ص

وقت صلاة الظهر 11:50 ص

وقت صلاة العصر 47: 2 م

وقت صلاة المغرب 5:09 م

وقت صلاة العشاء 6:26 م

مواقيت الصلاة

فوائد الصلاة

الصلاة تمنح المسلم فرصة لبث همومه وحزنه إلى الله وذلك لأن الحياة مليئة بالضغوط والتحديات، كما قال يعقوب عليه السلام:﴿إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ﴾ سورة يوسف الآية 86، وفي السجود خلال الصلاة يكون العبد أقرب ما يكون إلى الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم:"أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء".

وبجانب فوائدها الروحية، توفر الصلاة فوائد بدنية كبيرة، كما أن الوضوء والطهارة تساهمان في الوقاية من الأمراض، والحركة أثناء الصلاة تُنشّط الجسم وتطرد الخمول، قال النبي صلى الله عليه وسلم:"فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطًا طيب النفس".

والصلاة الجماعية تمثل روح الوحدة في المجتمع المسلم، فهي تجمع الناس في المساجد، وتقوي العلاقات بينهم، وتزيل الفوارق الطبقية، حيث يقف الجميع في صف واحد، قال الله تعالى:﴿أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ سورة الملك الآية 14، وأخيراً الصلاة ليست مجرد عبادة، بل هي دعوة لتعزيز العلاقات الاجتماعية وترسيخ القيم الإنسانية.

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