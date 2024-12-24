مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في المحافظات.. لا تفوتها

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة في الإسلام تعد الركن الثاني من أركان الدين، وهي عبادة مفروضة على كل مسلم بالغ عاقل، وقد ورد في الحديث النبوي الشريف:"بُني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً"، مما يبرز أهميتها العظيمة، وقد فرضت الصلاة في مكة المكرمة خلال حادثة الإسراء والمعراج، قبل الهجرة النبوية، وتعتبر الصلاة، التي تؤدى خمس مرات يومياً، وسيلة للاتصال المباشر بين العبد وربه، وهي سبب رئيسي للطمأنينة الروحية والتقوى.



ويرصد موقع الموجز مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 في القاهرة والمحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة:

مواقيت الصلاة



مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:15 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

وقت صلاة العصر 42: 2م

وقت صلاة المغرب 5:01 م

وقت صلاة العشاء 6:24م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:22 ص

وقت صلاة الظهر 11:59ص

وقت صلاة العصر 2:44م

وقت صلاة المغرب 5:03 م

وقت صلاة العشاء 6:27 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية



وقت صلاة الفجر 5:12ص

وقت صلاة الظهر 11:50 ص

وقت صلاة العصر 2:37 م

وقت صلاة المغرب 4:56 م

وقت صلاة العشاء 6:19 م

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:00ص

وقت صلاة الظهر 11:42ص

وقت صلاة العصر 2:35 م

وقت صلاة المغرب 4:55 م

وقت صلاة العشاء 6:15 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:02 ص

وقت صلاة الظهر 11:48 ص

وقت صلاة العصر 46: 2م

وقت صلاة المغرب 5:07 م

وقت صلاة العشاء 6:25م

مواقيت الصلاة

الصلاة في القرآن الكريم

الصلاة لها مكانة كبيرة في القرآن الكريم والسنة النبوية، فقد جاءت في العديد من الآيات القرآنية التي تدعو إلى إقامتها وتحث على أدائها بخشوع، ومن هذه الآيات قوله تعالى:﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ١ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ٢﴾ سورة المؤمنون:1–2، مما يوضح مدى ارتباط الفلاح بالخشوع في الصلاة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه:"أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله"، مما يبين أن الصلاة هي مفتاح قبول الأعمال الأخرى.

تعد الصلاة من أعظم العبادات في الإسلام، فهي أول عبادة فرضت على المسلمين، وهي أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، هي الفاصل بين المؤمن وغير المؤمن، وقد وردت الكثير من الأحاديث التي تحذر من التهاون بها، وتؤكد على ضرورة الحفاظ عليها بكل خشوع وإتقان.

اقرأ أيضًا:

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 22 ديسمبر2024 في القاهرة والمحافظات.. لا تفوتها

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 في المحافظات.. حافظ عليها