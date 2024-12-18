مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في المحافظات.. صلاتك نجاتك

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة ركنٌ من أركان الإسلام العظيمة، وهي من أعظم وسائل التقرب إلى الله وتحقيق الغاية الكبرى التي خلقنا من أجلها، وهي عبادة الله وحده وإخلاص الدين له، قال الله تعالى:"وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون" سورة الذاريات الآية 56، فالصلاة ليست مجرد شعيرة تؤدى، بل هي ارتباط يومي بالله، يجدد العبد فيه علاقته بربه، ويشعر بأنه في كنفه ورعايته.

ويرصد موقع الموجز، مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 18 ديسمبر 2024 في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:13 ص

وقت صلاة الظهر 11:52 ص

وقت صلاة العصر 40: 2 م

وقت صلاة المغرب 4:59 م

وقت صلاة العشاء 6:21 م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:19 ص

وقت صلاة الظهر 11:57 ص

وقت صلاة العصر 2:42 م

وقت صلاة المغرب 5:00 م

وقت صلاة العشاء 6:24 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:09 ص

وقت صلاة الظهر 11:48 ص

وقت صلاة العصر 2:35 م

وقت صلاة المغرب 4:54 م

وقت صلاة العشاء 6:17 م



مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:58 ص

وقت صلاة الظهر 11:40 ص

وقت صلاة العصر 2:32 م

وقت صلاة المغرب 4:52 م

وقت صلاة العشاء 6:12 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:00 ص

وقت صلاة الظهر 11:46 ص

وقت صلاة العصر 44: 2 م

وقت صلاة المغرب 5:05 م

وقت صلاة العشاء 6:22 م

مواقيت الصلاة

لماذا تصلي؟

الصلاة وسيلة لتحقيق الطمأنينة النفسية والسكينة الروحية؛ فمن أقام الصلاة حق الإقامة، وجدها منجاة من الفحشاء والمنكر، كما قال تعالى:"وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر"سورة العنكبوت الآية 45، وبالصلاة يبوح العبد بهمومه وأحزانه إلى الله، كما فعل نبي الله يعقوب عليه السلام حين قال:"إنما أشكو بثي وحزني إلى الله" سورة يوسف الآية 86، وبالإضافة إلى أثرها في النفس، فإن الصلاة تعود بفوائد عظيمة على صحة الجسد وتنشط الروح، فهي تجمع بين طهارة البدن والروح، وتحث على النشاط والحركة، مما يعين المسلم على أن يبدأ يومه بنفس نشطة وقلب مطمئن. فوق ذلك، تؤدي الصلاة الجماعية إلى ترابط المجتمع المسلم وتآلف القلوب، حيث يقف الجميع في صف واحد، متساوين في عبوديتهم لله، فالصلاة ليست مجرد عبادة، بل هي منهج حياة يحقق للإنسان التوازن بين حاجاته الروحية والجسدية، ويقوده إلى سعادة الدنيا والآخرة.

اقرأ أيضًا:

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024 في القاهرة والمحافظات.. حافظ عليها

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024 في القاهرة والمحافظات.. صلاتك نجاتك