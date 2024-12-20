دار الإفتاء: الصلاة على النبي أفضل دعاء للخوف الشديد

أهمية الدعاء في حياة المسلم.. يُعتبر الدعاء من أهم العبادات التي يحرص المسلمون عليها في مختلف الأوقات، خاصة في مواقف الخوف الشديد والقلق، وأكدت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي أهمية اللجوء إلى الدعاء والصلاة على النبي في مثل هذه الحالات، ويرصد الموجز فضل الدعاء

أفضل دعاء للخوف الشديد

أوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي من أفضل صيغ الدعاء عند الشعور بالخوف الشديد، وأكد أن هذه العبارة البسيطة، "اللهم صلِّ على سيدنا محمد"، كافية لتهدئة النفس وإزالة القلق.

حديث شريف عن فضل الصلاة على النبي

استشهد وسام بحديث شريف رواه الطبراني في المعجم الكبير، حيث قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: "يا رسول الله، أجعل ثلث صلاتي عليك؟" فأجاب الرسول: "نعم إن شئت." وعندما قال الرجل: "ثلثيها؟" أجاب النبي: "نعم" وعندما قال: "فصلاتي كلها؟" أجاب النبي صلى الله عليه وسلم: "إذن يكفيك الله ما أهمك من أمر دنياك وآخرتك"

دور الصلاة على النبي في إزالة الخوف

أكد الشيخ أن الإكثار من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم يزيل الخوف الشديد ويمنح المسلم السكينة والطمأنينة لذلك، ينصح بتكرار الصلاة على النبي في أي وقت يشعر فيه المسلم بالقلق أو الاضطراب.

الدعاء وأثره في حياة المسلم

الدعاء هو الوسيلة التي يتقرب بها المسلم إلى الله، ويجد فيها راحة النفس وسكينة القلب لذلك، أوصت دار الإفتاء المصرية بجعل الصلاة على النبي جزءًا أساسيًا من الدعاء، خاصة عند مواجهة التحديات والمخاوف.

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