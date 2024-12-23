مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 في المحافظات.. حافظ عليها

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة ليست مجرد عبادة مفروضة على المسلم، بل هي غذاء للروح وراحة للنفس، تحقق السكينة والسعادة على مستويات متعددة، فهي تجسد الحكمة الكبرى من وجود الإنسان، حيث تذكِّره بعلاقته بربه وارتباطه الوثيق به في كل أوقاته، قال الله تعالى:"وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين" سورة الذاريات 56-58 فهي تذكير دائم للعبد بأنه خلق لعبادة الله، ليعيش حياته موحدًا ومخلصًا،كما قال سبحانه:" قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين" سورة الأنعام 162-163، والمؤمن الذي يحافظ على الصلاة يكون أكثر الناس طمأنينة وسكينة، لأن الطاعة تثمر حياة طيبة كما وعد الله:"من عمل صالحًا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون"سورة النحل الآية 97،

فالصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتجعل المؤمن قريبًا من ربه، فيشعر بالاستقامة والأمان الروحي، قال الله:"إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون" سورة العنكبوت الآية 45.

ويرصد موقع الموجز مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 في القاهرة وعدد من المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة:

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:15 ص

موعد صلاة الظهر 11:54 ص

وقت صلاة العصر 42: 2م

وقت صلاة المغرب 5:01 م

وقت صلاة العشاء 6:24م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية



وقت صلاة الفجر 5:22 ص

وقت صلاة الظهر 11:59ص

وقت صلاة العصر 2:44م

وقت صلاة المغرب 5:03 م

وقت صلاة العشاء 6:27 م

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:12ص

موعد صلاة الظهر 11:50 ص

وقت صلاة العصر 2:37 م

وقت صلاة المغرب 4:56 م

وقت صلاة العشاء 6:19 م

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 5:00ص

وقت صلاة الظهر 11:42ص

وقت صلاة العصر 2:35 م

وقت صلاة المغرب 4:55 م

وقت صلاة العشاء 6:15 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:02 ص

وقت صلاة الظهر 11:48 ص

وقت صلاة العصر 46: 2

وقت صلاة المغرب 5:07 م

وقت صلاة العشاء 6:25

مواقيت الصلاة

لماذا نصلي ؟

الحياة مليئة بالتحديات والهموم، والصلاة هي الملاذ الذي يبث فيه العبد شكواه وحزنه إلى الله، كما فعل نبي الله يعقوب عليه السلام:"قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون" سورة يوسف، وفي السجود خاصة، يجد المسلم أقرب حالات القرب من ربه، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم:"أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء".

والصلاة تعزز صحة البدن والنشاط، من خلال الطهارة، والحركة المنتظمة في الركوع والسجود، والمشي إلى المساجد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم:"إذا استيقظ أحدكم فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، فأصبح نشيطًا طيب النفس".

كما أن الصلاة الجماعية توحد القلوب وتذيب الفوارق بين الناس، فهي تجمع الغني والفقير، الكبير والصغير، في صف واحد، مما يعزز المحبة والتآلف.

وأخيراً إن الصلاة ليست مجرد عبادة يومية، بل هي نعمة عظيمة، تهب العبد السكينة والراحة النفسية، وتحقق له النجاح في دنياه وآخرته، فهي عروة وثقى بين العبد وربه.

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