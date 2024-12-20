متى يبدأ وقت الصلاة على النبي يوم الجمعة؟ وما هو الأفضل لقراءتها؟

الصلاة على النبي يوم الجمعة.. تعد الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - من أعظم العبادات التي يقرب بها المسلم إلى الله تعالى، وتعتبر من علامات حب المؤمن للنبي الكريم.

ومن بين الأوقات المخصوصة التي ورد فيها الحديث عن الصلاة على النبي، يأتي يوم الجمعة كأحد هذه الأوقات التي حثت فيها السنة النبوية على الإكثار من الصلاة والسلام على النبي محمد - صلى الله عليه وسلم -، وفيما يلي ينشر موقع الموجز في التقرير التالي أفضل وقت يمكن فيه، الصلاة على النبي يوم الجمعة.

الصلاة على النبي يوم الجمعة

الصلاة على النبي يوم الجمعة في السنة النبوية

أكدت السنة النبوية على أهمية الصلاة على النبي في يوم الجمعة، حيث ثبت في الحديث الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قوله: "إنَّ مِن أفضَلِ أيَّامِكم يومَ الجُمُعةِ؛ فأكثِروا عليَّ مِن الصَّلاةِ فيه؛ فإنَّ صَلاتَكم معروضةٌ عليَّ" (رواه مسلم)، ويظهر في هذا الحديث فضل الصلاة على النبي في يوم الجمعة، حيث أمر النبي المسلمين بالإكثار من الصلاة عليه في هذا اليوم المبارك.

كما ورد في حديث آخر عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ما يؤكد الحث على الصلاة عليه في ليلة الجمعة أيضًا، حيث قال: "أكثروا الصلاةَ عليّ يومَ الجمعةِ وليلةَ الجمعةِ، فمَنْ صلّى عليّ صلاةً صلّى اللهُ عليهِ عشراً" (رواه أحمد)، وقد ذكر العلماء أن هذا الحديث له إسناد صالح، كما قال الذهبي، بينما وصفه الشيخ زكريا الأنصاري بأنه حديث "إسناده جيد".

الصلاة على النبي يوم الجمعة

متى يبدأ وقت الصلاة على النبي يوم الجمعة؟

فيما يخص وقت الصلاة على النبي في يوم الجمعة، أوضح العلماء أن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - في ليلة الجمعة تبدأ بعد مغيب شمس يوم الخميس، أي بداية من غروب الشمس يوم الخميس إلى غروب الشمس يوم الجمعة، حيث يعد اليوم الكامل يوماً وليلة، وهو من غروب شمس يوم الخميس إلى غروب شمس يوم الجمعة.

أما بالنسبة لصباح يوم الجمعة، فيبدأ وقت الصلاة على النبي بعد الأذان الثاني من فجر يوم الجمعة، ومن المهم أن يتذكر المسلمون أن الصلاة على النبي في يوم الجمعة تشمل الليلة التي تسبقها، وهي ليلة مباركة.

الصلاة على النبي يوم الجمعة

أسباب الحث على الصلاة على النبي في يوم الجمعة

من بين الأسباب التي جعلت النبي - صلى الله عليه وسلم - يحث المسلمين على الإكثار من الصلاة عليه في يوم الجمعة:

يوم الجمعة خير يوم، فقد ورد في الحديث الشريف: "خَيْرُ يَومٍ طَلَعَتْ عليه الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ" (رواه مسلم). وهذا يظهر عظمة يوم الجمعة وفضله بين الأيام.

يوم الجمعة سيد الأيام، فيوم الجمعة يعد أفضل من أيام عيد الفطر وأيام عيد الأضحى، كما ورد في الحديث: "إِنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ سَيِّدُ الْأَيَّامِ، وَأَعْظَمُهَا عِنْدَ اللَّهِ، وَهُوَ أَعْظَمُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ" (رواه مسلم).

يوم الجمعة يوم مشهود من الملائكة، حيث يعتبر يوم الجمعة من الأيام التي تشهد فيها الملائكة أعمال البشر، حيث قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة" (رواه أحمد).

وجود ساعة استجابة في يوم الجمعة، ويحتوي يحتوي على ساعة من ساعات الاستجابة، التي يتقبل فيها الله دعاء عباده، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "فيه ساعة لا يوافقها عبدٌ مؤمنٌ يدعو الله بخيرٍ إلا استجاب له، ولا يستعيذ من شيء إلا أعاذه الله منه" (رواه مسلم)، فمن الأرجح أن الدعاء المصاحب للصلاة على النبي في هذه الساعة يُستجاب.

الصلاة على النبي يوم الجمعة

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