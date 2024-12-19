مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19 ديسمبر2024 في القاهرة والمحافظات.. لاتفوتها

مواقيت الصلاة اليوم.. الصلاة في الإسلام تعتبر الركن الثاني من أركان الدين، وهي تعد من أعظم العبادات وأساسًا مهمًا في العبادة اليومية للمسلمين، كما جاء في الحديث النبوي عن ابن عمر رضي الله عنهما، حيث قال:"بُني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلاً"، ويقول أيضًا النبي ﷺ في حديث آخر:"رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله"، مما يعكس مكانة الصلاة الرفيعة في الدين الإسلامي.

وتعد الصلاة من الفرائض الأساسية التي فرضها الله على المسلمين منذ بداية الدعوة في مكة، وقد فرضت في حادثة الإسراء والمعراج قبل الهجرة، كما أنها تشكل الركيزة الأولى من العبادات في الإسلام، وقد أجمعت الأمة الإسلامية على فرضيتها على كل مسلم بالغ عاقل، فهي أول ما أوجبه الله من العبادات، وهي التي يتم محاسبة المسلم عليها أولًا يوم القيامة، كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله"، كما ورد عن حُريث بن قبيصة أنه قال:"إن أول ما يُحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح، وإن فسدت فقد خاب وخسر".

مواقيت الصلاة



ويرصد موقع الموجز مواقيت الصلاة اليوم الخميس 19 ديسمبر في المحافظات لتعينكم على تأدية الصلاة في أوقاتها المحددة.

مواقيت الصلاة في القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:13 ص

وقت صلاة الظهر 11:52 ص

وقت صلاة العصر 40: 2 م

وقت صلاة المغرب 4:59 م

وقت صلاة العشاء 6:22م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:20 ص

وقت صلاة الظهر 11:57ص

وقت صلاة العصر 2:42م

وقت صلاة المغرب 5:01 م

وقت صلاة العشاء 6:25 م



مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:10 ص

وقت صلاة الظهر 11:48 ص

وقت صلاة العصر 2:35 م

وقت صلاة المغرب 4:54 م

وقت صلاة العشاء 6:17 م

مواقيت الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:58ص

وقت صلاة الظهر 11:40ص

وقت صلاة العصر 2:33 م

وقت صلاة المغرب 4:53 م

وقت صلاة العشاء 6:13 م

مواقيت الصلاة في أسوان

وقت صلاة الفجر 5:00 ص

وقت صلاة الظهر 11:46ص

وقت صلاة العصر 44: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:05 م

وقت صلاة العشاء 6:23م

أحكام الصلاة

إن الصلاة تعتبر عمود الدين وأساسه، ولا يسقط عن المسلم فرض الصلاة إلا في حالات معينة، كالحائض والنفساء، حيث لا تلزم المرأة بقضاء الصلاة في هذه الحالات، كما أن ترك الصلاة يعتبر أمرًا محرمًا، ويترتب عليه عقوبات مختلفة بحسب آراء العلماء، الذين أجمعوا على ضرورة الاستتابة من تارك الصلاة، فقد ذكر بعض الفقهاء أن تارك الصلاة يُستتاب، وإن تاب تُقبل توبته، وإن لم يتب فإنه يُحكم عليه بحبس أو حتى القتل في بعض المذاهب.

وفي القرآن الكريم، ورد ذكر الصلاة في عدة آيات، مما يعكس أهميتها الكبيرة في حياة المسلم. يقول الله تعالى في سورة المؤمنون: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ سورة المؤمنون الآية 1،2، وفي سورة الكوثر الآية 2: ﴿فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴾، وفي سورة الأعلى الآية 15﴿وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى﴾، كما ورد في سورة طه: ﴿إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ سورة طه الآية 14.

وتعد الصلاة من العبادات التي لا يقبل فيها أي عذر لتاركها طالما كان الشخص قادرًا على أدائها، وهي علامة على الإيمان الحقيقي والتقوى، كما جاء في القرآن الكريم في عدة مواضع، مثل قوله تعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ - سورة البقرة، وقوله أيضًا: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ﴾ - سورة البقرة، وغيرها من الآيات التي تؤكد على فرضية الصلاة وأهميتها.

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