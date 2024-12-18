هل تسقط الصلاة عن المريض الذي يعجز عن أدائها؟.. علي جمعة يجيب

هل تسقط الصلاة عن المريض.. تعد الصلاة من أركان الإسلام الأساسية التي يجب على المسلم الالتزام بها في جميع أحواله. ومع ذلك، قد يواجه البعض صعوبة في أداء الصلاة بسبب مرض أو حالة صحية تمنعهم من القيام بذلك بشكل طبيعي.

والتساؤل الشائع في هذا السياق هو: هل تسقط الصلاة عن المريض الذي يعجز عن أدائها؟ هذا السؤال يثير الكثير من الجدل بين الفقهاء والعلماء، حيث يختلف الحكم باختلاف نوع المرض وشدته، فضلاً عن التفسيرات الشرعية التي تتناول المسألة.

يسلط موقع الموجز الضوء على تفاصيل اسقاط الصلاة عن المريض، من خلال استعراض آراء العلماء، وما تضمنته النصوص الشرعية من إرشادات، وكيفية التعامل مع هذا الوضع في ضوء الشريعة الإسلامية.

هل تسقط الصلاة عن المريض

هل تسقط الصلاة عن المريض

أكد الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن الصلاة لا تسقط عن المسلم مهما كانت الظروف، حتى إذا كان المريض عاجزًا عن القيام أو الجلوس، فيجب عليه أن يصلي بعينيه ويؤدي أركان الصلاة في قلبه، وأضاف أن الصلاة تبقى واجبة حتى في أوقات المعارك الشديدة، مستشهدًا بكلام الإمام إسحاق ابن راويه الذي ذكر أن الجندي في الحرب يمكنه أداء الصلاة بالقول فقط، وتكون صلاته صحيحة، لأن الصلاة هي صلة بين العبد وربه.

حكم صلاة المريض بسلس الريح

وفيما يخص المريض بسلس الريح، أوضح الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يمكن لهذا المريض أداء الصلاة بعد الوضوء لكل صلاة، حتى وإن حدث منه إخراج ريح أثناء الصلاة، فصلاة المريض صحيحة طالما أنه يكمل الصلاة بعد وضوءه.

هل تسقط الصلاة عن المريض

حكم عدم التبكير إلى المسجد

أما عن حكم عدم الذهاب إلى المسجد إلا بعد سماع الإقامة، فقد بين الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية بدار الإفتاء، أن الشخص الذي لا يذهب إلى المسجد للصلاة إلا بعد سماع الإقامة لا يأثم، لكنه يفوت على نفسه فضل التبكير إلى الصلاة الجماعية، الذي ورد في الحديث الشريف، حيث يعد التبكير إلى الصلاة سببًا في إجابة الدعاء والحصول على ثواب الانتظار.

هل تسقط الصلاة عن المريض

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