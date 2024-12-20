مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-12-2024 في القاهرة والإسكندرية والمحافظات.. اعرف هتصلي امتي

مواقيت الصلاة اليوم.. تعتبر مواقيت الصلاة من الأمور الهامة التي يسعى المسلمون للتعرف عليها يوميًا، إذ أنها تحدد الأوقات المناسبة لأداء الصلوات الخمس التي فرضها الله على عباده.

وتختلف مواقيت الصلاة من منطقة إلى أخرى حسب التوقيت المحلي والموقع الجغرافي، في هذا التقرير، يقدم لكم موقع الموجز فيما يلي مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 في العديد من المدن المصرية لتتمكنوا من أداء الصلوات في مواعيدها المحددة.

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة فى محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 5:19 ص

موعد أذان الشروق: 6:54 ص

موعد أذان الجمعة: 11:58 ص

موعد أذان العصر: 2:43 م

موعد أذان المغرب: 5:01 م

موعد أذان العشاء: 6:25 م

مواقيت الصلاة فى محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 5:20 ص

موعد أذان الشروق: 6:46 ص

موعد أذان الجمعة: 11:52 ص

موعد أذان العصر: 2:40 م

موعد أذان المغرب: 4:59 م

موعد أذان العشاء: 6:22 م

مواقيت الصلاة فى محافظة 6 أكتوبر (الجيزة)

موعد أذان الفجر: 5:14 ص

موعد أذان الشروق: 6:47 ص

موعد أذان الجمعة: 11:54 ص

موعد أذان العصر: 2:42 م

موعد أذان المغرب: 5:00 م

موعد أذان العشاء: 6:23 م

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة فى محافظة أسيوط

موعد أذان الفجر: 5:10 ص

موعد أذان الشروق: 6:40 ص

موعد أذان الجمعة: 11:53 ص

موعد أذان العصر: 2:47 م

موعد أذان المغرب: 5:06 م

موعد أذان العشاء: 6:26 م

مواقيت الصلاة فى محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 5:07 ص

موعد أذان الشروق: 6:36 ص

موعد أذان الجمعة: 11:51 ص

موعد أذان العصر: 2:46 م

موعد أذان المغرب: 5:05 م

موعد أذان العشاء: 6:25 م

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة فى محافظة المنيا

موعد أذان الفجر: 5:13 ص

موعد أذان الشروق: 6:44 ص

موعد أذان الجمعة: 11:54 ص

موعد أذان العصر: 2:46 م

موعد أذان المغرب: 5:05 م

موعد أذان العشاء: 6:27 م

مواقيت الصلاة فى محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:58 ص

موعد أذان الشروق: 6:26 ص

موعد أذان الجمعة: 11:46 ص

موعد أذان العصر: 2:46 م

موعد أذان المغرب: 5:06 م

موعد أذان العشاء: 6:24 م

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة فى محافظة الغردقة (البحر الأحمر)

موعد أذان الفجر: 4:58 ص

موعد أذان الشروق: 6:29 ص

موعد أذان الجمعة: 11:42 ص

موعد أذان العصر: 2:36 م

موعد أذان المغرب: 4:55 م

موعد أذان العشاء: 6:16 م

مواقيت الصلاة فى محافظة الإسماعيلية

موعد أذان الفجر: 5:10 ص

موعد أذان الشروق: 6:43 ص

موعد أذان الجمعة: 11:48 ص

موعد أذان العصر: 2:35 م

موعد أذان المغرب: 4:54 م

موعد أذان العشاء: 6:17 م

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة فى محافظة السلوم (مطروح)

موعد أذان الفجر: 5:40 ص

موعد أذان الشروق: 7:14 ص

موعد أذان الجمعة: 12:17 م

موعد أذان العصر: 3:01 م

موعد أذان المغرب: 5:20 م

موعد أذان العشاء: 6:44 م

مواقيت الصلاة فى محافظة كفر الشيخ

موعد أذان الفجر: 5:16 ص

موعد أذان الشروق: 6:50 ص

موعد أذان الجمعة: 11:54 ص

موعد أذان العصر: 2:39 م

موعد أذان المغرب: 4:58 م

موعد أذان العشاء: 6:22 م

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة فى محافظة مرسى علم (البحر الأحمر)

موعد أذان الفجر: 4:52 ص

موعد أذان الشروق: 6:20 ص

موعد أذان الجمعة: 11:38 ص

موعد أذان العصر: 2:36 م

موعد أذان المغرب: 4:55 م

موعد أذان العشاء: 6:15 م

مواقيت الصلاة فى محافظة دمنهور (البحيرة)

موعد أذان الفجر: 5:18 ص

موعد أذان الشروق: 6:52 ص

موعد أذان الجمعة: 11:56 ص

موعد أذان العصر: 2:41 م

موعد أذان المغرب: 5:00 م

موعد أذان العشاء: 6:24 م

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة فى محافظة الأقصر

موعد أذان الفجر: 5:02 ص

موعد أذان الشروق: 6:31 ص

موعد أذان الجمعة: 11:47 ص

موعد أذان العصر: 2:44 م

موعد أذان المغرب: 5:03 م

موعد أذان العشاء: 6:23 م

مواقيت الصلاة فى محافظة كاترين (جنوب سيناء)

موعد أذان الفجر: 5:01 ص

موعد أذان الشروق: 6:32 ص

موعد أذان الجمعة: 11:43 ص

موعد أذان العصر: 2:35 م

موعد أذان المغرب: 4:54 م

موعد أذان العشاء: 6:15 م

مواقيت الصلاة اليوم

مواقيت الصلاة فى محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر: 5:14 ص

موعد أذان الشروق: 6:46 ص

موعد أذان الجمعة: 11:54 ص

موعد أذان العصر: 2:44 م

موعد أذان المغرب: 5:02 م

موعد أذان العشاء: 6:25 م

مواقيت الصلاة فى محافظة المنصورة (الدقهلية)

موعد أذان الفجر: 5:14 ص

موعد أذان الشروق: 6:48 ص

موعد أذان الجمعة: 11:52 ص

موعد أذان العصر: 2:38 م

موعد أذان المغرب: 4:56 م

موعد أذان العشاء: 6:20 م

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