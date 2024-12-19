موعد أذان الفجر.. اعرف هتصلي امتى بالظبط| إليك التفاصيل

موعد أذان الفجر.. نقدم لكم موعد أذان الفجر غدًا الخميس 19 ديسمبر 2024 في القاهرة والإسكندرية وعدد من مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك ضمن مواقيت الصلاة اليومية التي تحددها إمساكية هيئة المساحة، الجهة الرسمية المكلفة بتحديد هذه المواقيت.



موعد أذان الفجر في القاهرة والإسكندرية

تبدأ صلاة الفجر مع موعد الأذان وتنتهي مع وقت الشروق، حيث تُعدّ صلاة الفجر هي الصلاة الوحيدة التي لا ينتهي وقتها بالصلاة التي تليها، وينشر لكم موقع "الموجز" خلال السطور التالية كافة التفاصيل.

موعد اذان الفجر



موعد أذان الفجر الخميس.. مواقيت الصلاة

موعد صلاة الفجر في الإسكندرية: الساعة 5:19 ص

موعد أذان الفجر في القاهرة: الساعة 5:13 ص

موعد أذان الفجر في 6 أكتوبر (الجيزة): الساعة 5:14 ص

موعد صلاة الفجر في أسيوط: الساعة 5:09 ص

موعد أذان الفجر في سوهاج: الساعة 5:06 ص

موعد صلاة الفجر في المنيا: الساعة 5:12 ص

موعد أذان الفجر في أسوان: الساعة 4:58 ص

موعد صلاة الفجر في الغردقة (البحر الأحمر): الساعة 4:58 ص

موعد أذان الفجر في الإسماعيلية: الساعة 5:09 ص

موعد صلاة الفجر في السلوم (مطروح): الساعة 5:39 ص

موعد أذان الفجر في كفر الشيخ: الساعة 5:15 ص

موعد صلاة الفجر في مرسى علم (البحر الأحمر):الساعة 4:51 ص

موعد أذان الفجر في دمنهور (البحيرة): الساعة5:17 ص

موعد صلاة الفجر في الأقصر: الساعة5:01 ص

موعد أذان الفجر في كاترين (جنوب سيناء): الساعة 5:01 ص

موعد صلاة الفجر في الفيوم: الساعة 5:13 ص

موعد أذان الفجر في المنصورة (الدقهلية): الساعة 5:14 ص

موعد الشروق الخميس.. مواقيت الصلاة

وقت الشروق في الإسكندرية: الساعة 6:53 ص

موعد الشروق في القاهرة: الساعة 6:45 ص

موعد الشروق في 6 أكتوبر (الجيزة): الساعة 6:47 ص

وقت الشروق في أسيوط: الساعة 6:39 ص

موعد الشروق في سوهاج: الساعة 6:36 ص

وقت الشروق في المنيا: الساعة 6:43 ص

موعد الشروق في أسوان: الساعة 6:25 ص

وقت الشروق في الغردقة (البحر الأحمر): الساعة 6:29 ص

موعد الشروق في الإسماعيلية:الساعة 6:43 ص

وقت الشروق في السلوم (مطروح): الساعة 7:13 ص

موعد الشروق في كفر الشيخ: الساعة 6:49 ص

وقت الشروق في مرسى علم (البحر الأحمر): الساعة 6:20 ص

موعد الشروق في دمنهور (البحيرة): الساعة 6:51 ص

وقت الشروق في الأقصر: الساعة 6:31 ص

موعد الشروق في كاترين (جنوب سيناء): الساعة6:32 ص

وقت الشروق في الفيوم: الساعة6:45 ص

موعد الشروق في المنصورة (الدقهلية): الساعة 6:47 ص

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